Ehrliche Worte: Bianca Heinicke ist aktuell alles zu viel

Bianca Heinicke (32) hat sich auf Instagram mit sehr offenen Worten an ihre Fans gewandt. Die YouTuberin und zweifache Mutter schildert, wie überfordert sie sich derzeit fühlt. "Das Chaos und die Unruhe in mir und meinem Kopf sind momentan besonders groß", schreibt sie und gibt zu, dass sie sich von den vielen Anforderungen erdrückt fühlt. "Ich fühle mich betäubt, ohnmächtig, es ist mir alles zu viel", gesteht Bianca in dem emotionalen Post. Ihre einzige Sehnsucht ist derzeit Ruhe: "Weil mir plötzlich einfach alles zu viel ist. Ich einfach nur noch Ruhe will." Zudem plagen die Influencerin starke Versagensängste.

Fast zwei Jahre lang hatte sich Bibi komplett aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Im Mai 2020 beendete sie ihre Influencer-Karriere für rund 20 Monate. Im Dezember gab sie "stern TV" ein ehrliches Interview und erläuterte die Gründe für ihren Rückzug. Der Druck ihrer Karriere, die Omnipräsenz auf den sozialen Plattformen und die Suche nach immer neuem Content hätten sie regelrecht ausgebrannt: "Es ging die ganze Zeit um Zahlen, Content checken, Konkurrenz vergleichen."

In den letzten Jahren hatte Bianca einige Veränderungen in ihrem Leben zu verarbeiten. Nach ihrer überraschenden Trennung von Julian Claßen (32) im Jahr 2022 und der späteren Scheidung sind sie und Julian weiterhin bemüht, ihre Kinder Lio und Emily gemeinsam großzuziehen. Obwohl sie sich zu den Umständen der Trennung stets bedeckt hielt, wurde deutlich, dass die damals so heile Fassade der perfekten Familie Risse bekam.

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015