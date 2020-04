Da blieb den Fans von Yusra Babekr-Ali fast die Spucke weg! Die Beauty wurde 2015 durch ihre Teilnahme an der zehnten Staffel von Germany's next Topmodel bekannt. Den Sprung in die knallharte Modelbranche hat sie danach gut gemeistert – so wird die Münchnerin inzwischen sogar international für Shootings und Co. gebucht. Via Social Media liefert sie ihren Fans hin und wieder auch Einblicke in ihren Model-Alltag. Dort wartete jetzt eine satte Überraschung auf ihre Anhänger: Yusra hat sich die Haare abrasiert!

Verheißungsvoll verkündete sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story: "Ich spiel' wieder Frisör." Einige Stunden später postete sie dann tatsächlich ein Video, in dem ein elektrischer Rasierapparat im Hintergrund zu hören ist. Das Ergebnis ist eine krasse Typveränderung: Yusra trägt jetzt Glatze! Ihren neuen Look präsentiert sie nun stolz auf ihrem Kanal – und ihre Fans und Freunde reagieren mit großer Begeisterung: "Wahnsinn! Superschön", jubelt beispielsweise GNTM-Kollegin Cindy Unger.

Eigentlich kennen ihre Fans Yusra fast nur mit superlanger, glatter Mähne. Dabei handelt es sich jedoch um Perücken, daraus machte sie nie ein Geheimnis. Denn eigentlich hat die attraktive Brünette krause Locken – von denen sie sich nun offenbar getrennt hat, um sie gesünder nachwachsen zu lassen. Zu dem brandneuen Glatzen-Pic schreibt sie nämlich: "#naturalhairgrowthjourney", was auf Deutsch so viel wie "meine Reise zu natürlichem Haarwachstum" bedeutet.

Instagram / yusra.babe Yusra Babekr-Ali, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / yusra.babe Yusra Babekr-Ali im April 2020

Instagram / yusra.bab Yusra Babekr-Ali mit ihrem Hund



