Kate Winslet ist künftig Teil von König Charles' Stiftung

Kate Winslet (49) hat eine neue Rolle übernommen – und zwar nicht vor der Kamera, sondern für die königliche Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. (76). Die Titanic-Schauspielerin wurde laut People am 26. Juni offiziell als Botschafterin der Stiftung bekannt gegeben. Die Organisation, die den Namen "The King's Foundation" trägt, wird 2025 35 Jahre alt und setzt sich unter anderem für Nachhaltigkeit und den Schutz der Natur ein. Kate teilte ihre Begeisterung über diese Aufgabe in einem Video mit und erklärte: "Ich freue mich sehr darauf, mit den anderen Botschaftern zusammenzuarbeiten." Zu diesen prominenten Unterstützern zählen Stars wie David Beckham (50), Rod Stewart (80) und Sienna Miller (43).

Bereits am 12. Juni nahm die Schauspielerin an der jährlichen Preisverleihung der Stiftung im St. James's Palace in London teil. Das Event stand ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres und bot Gelegenheit, mit König Charles und anderen hochkarätigen Gästen, darunter Meryl Streep (76), ins Gespräch zu kommen. Die von Charles 1990 gegründete Organisation fördert Bildungsprojekte und setzt sich für eine nachhaltige Gestaltung von Städten und Regionen ein. Mit rund 15.000 Teilnehmern pro Jahr an den angebotenen Kursen hat die Stiftung einen großen Einfluss, der weit über Großbritannien hinausreicht.

Während Kate ihre neue Rolle als Botschafterin in den Vordergrund stellt, bleibt sie beruflich weiterhin aktiv. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet sie zurzeit an ihrem Regiedebüt "Goodbye June", das eine Familiengeschichte erzählt und auf Netflix zu sehen sein wird. Besonders bemerkenswert: Das Drehbuch zu dem Projekt stammt von Kates Sohn Joe, was die Produktion für sie zu einer Herzensangelegenheit macht. Bereits in der Vergangenheit betonte Kate ihre Leidenschaft für nachhaltige Themen und den Schutz der Natur – nun kann sie diese Überzeugungen in ihrer Zusammenarbeit mit der Stiftung von König Charles auf neue Weise einbringen.

Kate Winslet und König Charles III.

König Charles III., März 2025

Kate Winslet, November 2024