Germany's next Topmodel ist aktuell in vollem Gange: Zehn Mädchen sind zurzeit in der 15. Staffel der beliebten Castingshow noch im Rennen. Zehn Mädchen, die den großen Durchbruch im Modelbusiness schaffen wollen. Ein Ziel, das in den 14 vorangegangenen Show-Ausgaben schon einige Kandidatinnen verfolgten. Bei der einstigen Teilnehmerin Yusra Babekr-Ali scheint dieser Wunsch inzwischen längst in Erfüllung gegangen zu sein!

Die Münchnerin nahm im Jahr 2016 an der elften Staffel des Erfolgsformats teil. Damals waren Thomas Hayo und Michael Michalsky (53) noch als feste Juroren an der Seite von Heidi Klum (46). Sie battelten sich mit ihren Model-Teams, die aus zuvor ausgewählten Kandidatinnen gebildet wurden. Yusra zählte zum Team Michalsky und war damals vor allem für ihre patzigen und nörglerischen Reaktionen bekannt. Dass sie das Format bereits als 14. verlassen musste, scheint der Karriere der jungen Frau aber nicht geschadet zu haben. Heute ist Yusra als Model erfolgreich und reist, wenn es nicht gerade eine Krisensituation gibt, beruflich um den Globus.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die dunkelhaarige Schönheit ihren Followern regelmäßige Shooting-Ergebnisse. Yusras Community ist derzeit allerdings noch ausbaufähig. Lediglich 24.000 Fans folgen ihr im Netz.

Instagram / yusra.babe Yusra Babekr-Ali, Model

Instagram / yusra.babe Yusra Babekr-Ali, bekannt aus GNTM 2016

