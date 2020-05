Die Chemie hat wohl doch nicht so ganz gestimmt bei den beiden! In der heutigen Bauer sucht Frau International-Folge hatte Pferdetrainer Reiner aus Ungarn die Chance, fünf attraktive Frauen kennenzulernen. Vor allem Kandidatin Susanne war sich von Anfang an ihrer Sache sicher – doch sah der Landwirt das auf Anhieb auch so? Offensichtlich nicht: Reiner entschied sich am Ende gegen die Pferdeliebhaberin!

"Wir passen zusammen wie Arsch und Eimer. Und ich hoffe, dass er das auch sieht", hatte sich die 52-Jährige vor dem Kennenlernen noch siegessicher gegeben. Susanne sei sich sicher, dass sie und Reiner einfach das perfekte Paar abgäben – doch da hat sie offenbar ihre Rechnung ohne den Ungarn-Bauern gemacht. Im Einzelgespräch gab der 59-Jährige ihr nämlich frühzeitig den Laufpass. "Die Chemie fehlt irgendwie. Das letzte Fünkchen, dieses Begehren", erklärte er der aufgeschlossenen Schönheit. Die Nageldesignerin wolle allerdings nicht aufgeben – Reiner sieht da aber eher schwarz: "Es hat einfach überhaupt nicht gepasst."

Letztendlich hat sich Reiner für Tanja und Verena entschieden. Vor allem Tanja hinterließ im Gespräch mit dem Landwirt einen guten Eindruck. "Vom Ranking bist du eigentlich schon weit nach vorne gerutscht. Bis an die Spitze eigentlich sogar“, sagte er der Postzustellerin. Auch Verena verzauberte den Pferdewirt nach dem ersten Einzelgespräch komplett: "Sie hat wirklich schöne Augen."

