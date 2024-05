"Meine Frau": Macht Julian Zietlow Liebesreunion offiziell?

Sie nähern sich wieder an! Julian Zietlow (39) zeigte sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit anderen Frauen – denn mit seiner eigentlichen Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) war eigentlich alles aus und vorbei. Doch jetzt verdichten sich die Indizien, dass sie wieder zusammengefunden haben könnten. Auf Instagram teilt der einstige Fitnessunternehmer ein Video, in dem er betont: "Es tut mir leid. Du bist meine Frau. Ich will mit dir zusammen sein. Du hattest immer recht." Alina scheint ihm dabei gegenüberzustehen und schwer zu atmen. Auch Julian wird emotional, es fließen die Tränen. Bedeutet das nun, dass sie offiziell wieder ein Paar sind?

In der Bildunterschrift bedankt er sich bei der Mutter seiner Kinder: "Danke, dass du mich nie aufgegeben hast, obwohl ich dir Unmenschliches angetan habe." Damit meint Julian wohl die etlichen Affären und die negativen Worte, die er während der Trennung über Alina verloren hatte. "Was ich gestern bis zum Äußersten realisiert habe, ist, in was für einer unfassbar toxischen Beziehung ich mich befunden habe", erklärte er im Juli 2023 seinen Followern auf Social Media.

In der Zeit war er mit Kate Kolosovskaia zusammen. Gemeinsam mit der gebürtigen Russin erstellte er anzüglichen Content und verherrlichte Drogen im Netz. Nach dem Liebes-Aus im September 2023 verbrachte er wieder mehr Zeit mit seinen Kindern und nun auch mit Alina. Ihre Follower scheinen das wohl eher weniger verstehen zu können. "In was für einem Film bin ich hier eigentlich?" und "Langsam könnte man meinen, es wäre alles eine ausgeklügelte Marketing-Strategie", lauten nur zwei der kritischen Reaktionen unter dem neuen Video.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff, Oktober 2022

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow im August 2023

