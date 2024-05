Jessica Biel hatte Schwierigkeiten, schwanger zu werden

Jessica Biel (42) ist stolze Mama von zwei Söhnen. Doch der Weg dahin war nicht leicht! "Ich war wahrscheinlich in meinen 30ern, als ich verheiratet war und wir darüber nachdachten, eine Familie zu gründen, und da kamen all diese Fragen auf. Es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte", erinnert sich die Schauspielerin gegenüber People. Sie sei schockiert gewesen, wie wenig sie tatsächlich über ihren eigenen Körper wusste. "Als ich älter wurde, veränderten sich die Dinge, mein Zyklus war anders und ich wurde nicht schwanger. Und auch beim zweiten Mal hatte ich große Probleme, schwanger zu werden", erklärt Jessica.

Diese Erfahrungen haben die Frau von Justin Timberlake (43) motiviert, ein Buch zu schreiben. In "A Kids Book About Periods" möchte Jessica "wahrheitsgemäße, biologische und anatomisch korrekte Informationen" über die Körper von Frauen für Kinder aufbereiten, erklärt sie auf Instagram. Auch mit ihren eigenen Söhnen Silas und Phineas pflegt sie einen offenen Umgang in Sachen Periode. Die "The Sinner"-Darstellerin lasse es langsam angehen, versuche jedoch den beiden stets die Wahrheit zu sagen. Sie betont: "Ich gebe ihnen die Definitionen und Phrasen rund um die Menstruation. Ich sage es einfach so, wie es ist."

Jessica und ihr Justin sind seit zwölf Jahren verheiratet. Doch in der Ehe der beiden Hollywoodstars scheint es nicht immer rundzulaufen – Krisengerüchte halten sich hartnäckig. Angeblich soll der "Sexy Back"-Interpret seiner Gattin nicht immer treu gewesen sein. Doch Jessica will weiterhin an der Verbindung festhalten, berichtet ein Insider laut OK! Magazine: "Die Leute können skeptisch sein, aber Jessica ist zuversichtlich, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jessica dieses Thema so offen anspricht? Gut, darüber muss mehr gesprochen werden! Mir wäre das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de