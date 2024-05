Chiara Fröhlich behauptet: Lukas ging nicht nur ihr fremd

In der aktuellen Staffel von Prominent getrennt gab Lukas Baltruschat (30) zu, seine damalige Freundin Chiara Fröhlich (26) betrogen zu haben. Doch nicht nur ihr ist der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer fremdgegangen, wie die Beauty jetzt auf Instagram verrät: "Lukas war während unserer Kennenlernphase noch mit seiner Ex-Freundin in einer Beziehung! Er hat seine damalige Partnerin mehrmals mit mir betrogen." Außerdem berichtet Chiara: "Ich habe lange mit ihr telefoniert – und ja, ich habe Beweise. Sie hat mir Chatverläufe gezeigt und gemeinsame Bilder und Videos mit Datum." Lukas habe seine Ex wohl verlassen, als es zwischen den "Prominent getrennt"-Teilnehmern ernster wurde.

Von der Beziehung der Reality-TV-Stars habe Lukas' damalige Freundin schließlich durch einen Promiflash-Beitrag erfahren – erst dann habe sie realisiert, dass sich die Zeiträume überschnitten haben müssen. Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin ist entsetzt und schreibt: "Ich finde kaum Worte für dieses ekelhafte Verhalten und ich kann gar nicht erklären, was für eine riesige Klatsche das ist. Unsere gesamte Beziehung, alle Versprechungen, unser gesamtes Fundament war auf seinen Lügen aufgebaut."

Die beiden ehemaligen Kandidaten des Rosenkosmos waren knapp ein Jahr zusammen, bis Chiara im September vergangenen Jahres die Trennung bestätigte. Zunächst war öffentlich lediglich bekannt, dass sich Lukas getrennt hatte – doch in der aktuellen "Prominent getrennt"-Staffel machte Chiara publik, dass sie erst nach dem Liebes-Aus erfahren hatte, dass ihr Ex ihr fremdgegangen war. Bei ihrer Zeit zu zweit konfrontierte sie schließlich ihren Verflossenen mit dem Betrug: "Sag mir doch einmal die Wahrheit. Es ist zu spät, wir sind getrennt. Aber steh doch einmal deinen Mann. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Das ist unterste Schublade und das weißt du ganz genau." Lukas gab daraufhin seinen Seitensprung zu.

RTL Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt"

RTL Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Glaubt ihr Chiara, dass Lukas noch mit seiner Ex-Freundin zusammen war? Ja, er hat ihr schließlich knallhart ins Gesicht gelogen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



