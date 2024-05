"Bauer sucht Frau International"-Gerfrieds Ladys beefen sich

Auf Gerfrieds Betrieb ist die Harmonie vorbei! Der Österreicher hatte bei Bauer sucht Frau International zwei Bewerberinnen ausgewählt, die er im Rahmen der Hofwoche näher kennenlernen möchte: Angelika und Nicole. Letztere reiste zuerst an und schien sich bei dem Pferdehalter sehr wohlzufühlen – bis ihre Konkurrentin kam. Die beiden stichelten immer wieder gegeneinander, jetzt eskaliert das Ganze. "Gerfried hat gesagt, wir sollen uns fertig machen für den Hof. Wir sind dann rein ins Zimmer und haben uns dann umgezogen und dann hat mich die Nicole irgendwie so angepöbelt in einem nicht so netten Ton", schildert Angelika.

Nicole hat da allerdings eine andere Sichtweise: "Ich habe eigentlich Angelika nur noch mal darauf hingewiesen, dass sie langsamer spricht, weil es für mich schwierig ist, diesen Dialekt, dieses Österreichische zu verstehen." Wenig später setzt sich die 31-Jährige zu ihr, um das Ganze zu klären. Angelika habe sich etwas überrumpelt gefühlt. Doch ihre Konkurrentin betont: "Es war von mir aus definitiv kein Angriff. Ich wollte es dir einfach nur noch mal sagen. Wenn es ein bisschen komisch für dich rübergekommen ist, tut es mir wirklich sehr leid. Vielleicht bist du da auch ein bisschen sensibel." Nicoles Hinweis sei nicht böse gemeint gewesen, doch Angelika sei gleich abgezischt.

Schließlich kommt auch Gerfried hinzu und versucht, die Situation zu schlichten. "Sie haben sich gegenseitig aufgepeitscht, wo nichts war, denn es war eigentlich nichts. Wenn ich eine geküsst hätte oder so, dann wäre was gewesen, aber nicht wegen so einer Sprachbarriere", zeigt sich der 50-Jährige später ratlos. Wegen nichts so eine Szene zu machen, ginge bei ihm eigentlich nicht. Daher verdonnert er die beiden erst mal zu einer Runde Stallarbeit, um das Drama hinter sich zu lassen.

