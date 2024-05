J.Lo nie zufrieden? Darum hat es Ben Affleck gerade schwer

Bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll es aktuell heftig kriseln. Angeblich steht bei dem Ehepaar sogar schon die Scheidung kurz bevor. Doch was ist der Auslöser? Angeblich liegt es vor allem an der Sängerin, da sie wohl nur schwer zufriedenzustellen ist. "Ben hat das Gefühl, dass es Jen schwerfällt, zufrieden zu sein, und das ist eines der Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben", erklärt ein Insider gegenüber ET und fügt hinzu: "Ben ist einer der wenigen Menschen, die sich wohl genug fühlen, um ehrlich und echt zu Jen zu sein. Das ist einer der Gründe, warum Jen ihn liebt, aber auch, warum sie so wütend auf ihn ist."

Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem die beiden gerade zu kämpfen haben – denn: Offenbar sind auch charakterliche Differenzen ein Grund für die derzeitige Krise. "Sie mag es, ihr Herz für ihre Fans und die Welt zu öffnen. Er ist eher in sich gekehrt und privat. Das macht es vor allem im Alltag schwierig", verrät eine weitere Quelle im Interview mit People. Dennoch wolle der "Gone Girl"-Darsteller seine Frau nicht verbiegen und sie so nehmen, wie sie ist.

Dennoch behaupten böse Zungen auch, dass Ben die Ehe mit der Sängerin bereut. "Er hat das Gefühl, dass die vergangenen zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren, und er ist jetzt zur Vernunft gekommen und versteht, dass es einfach keinen Weg gibt, dass das funktioniert", gab vor wenigen Tagen ein Informant gegenüber Page Six preis. Wenn er die Möglichkeit hätte, sich "wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit scheiden zu lassen", würde er es tun.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

