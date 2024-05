Wo war Andreas' Frau bei "Bauer sucht Frau International"?

Wie hat Andreas den Schein aufrechterhalten? Der Bauer sucht Frau International-Kandidat machte öffentlich, dass er in der Show gar nicht auf eine Partnerin gehofft hatte. Er gab an, sogar verheiratet zu sein. Doch wo war seine Frau während der Dreharbeiten? Auf seinem Instagram-Profil erklärt der Kakaobauer: "Sie war natürlich nicht auf der Farm. Sie hat am Largo Atitlán Urlaub gemacht. Den 'Stress' hatte ich ganz alleine."

Statt der Partnersuche hatte Andreas in dem Flirt-Format eher auf soziale Projekte aufmerksam machen wollen. Dieses Vorgehen erscheint jedoch vielen unschlüssig. Eine Userin schlägt vor, dass er sich dann doch lieber bei Goodbye Deutschland hätte bewerben können. Doch Andreas kontert: "Ich habe mich nicht beworben. RTL screent Menschen und geht aktiv auf diese zu. Es gibt dafür ein eigenes Team. Wenn 'Goodbye Deutschland' mich angesprochen hätte, dann hätte ich eventuell dort mitgemacht."

Kurz nach der TV-Ausstrahlung der fünften "Bauer sucht Frau International"-Folge hatte Andreas via Instagram verkündet: "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen." Elke habe dem Druck des Teams irgendwann jedoch nicht mehr standhalten können. Mittlerweile bereut der 63-Jährige, dass er seine beiden Hofdamen hinters Licht geführt hat.

