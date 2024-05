Rückfall? Britney Spears' Eltern sind um ihre Psyche besorgt

Aktuell landet Britney Spears (42) immer wieder mit besorgniserregenden Vorfällen in den Schlagzeilen. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, zeigen sich auch ihre Eltern Jamie (71) und Lynne (69) beunruhigt wegen der aktuellen Fassung der Popsängerin. "Es gibt klare Bedenken auf Jamies Seite, dass er Ähnlichkeiten mit Britney in den Jahren 2007 und 2008 sieht", schildert die Quelle und fügt hinzu: "Er macht sich Sorgen, dass er einen ähnlichen Schritt noch einmal versuchen muss, weil ihr geistiges Wohlergehen in einer Spirale zu sein scheint."

Dem Tippgeber zufolge weise die 42-Jährige deutliche Anzeichen von Instabilität auf. "Es ist kein Geheimnis, dass Britney psychische Probleme hat, [denn] dies wurde bei ihren Gerichtsverhandlungen und in den Unterlagen von ihr und ihren Vormündern offen diskutiert", erklärt der Insider. Jamie befürchte, dass seine Tochter sich in einer "Abwärtsspirale" befinde und "sogar sterben könnte".

Von 2008 bis 2021 stand Britney unter Jamies Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Beinahe vier Jahre führte die Blondine einen erbitterten Rechtsstreit gegen ihren Vater, um ihre Selbstbestimmung zurückzuerlangen. Im November wurde die "Toxic"-Interpretin dann von der 13-jährigen Vormundschaft befreit.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Anzeige Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Britneys Eltern bald eingreifen werden? Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Nein, die Zeiten sind vorbei. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de