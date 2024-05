Sandra Sicora kam lange nicht über Ex Tommy Pedroni hinweg!

Sandra Sicora (31) reflektiert ihr vergangenes Liebeschaos im TV. Bei Temptation Island V.I.P. zerbrach 2022 ihre Liebe mit Tommy Pedroni, mit dem sie derzeit gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen ist. In der Zwischenzeit machte sie sich auch bei Are You The One – Realitystars in Love auf die Suche nach einem neuen Partner – jedoch ohne Erfolg. "Also ich muss mal sagen, 'Prominent getrennt' war für mich da, um abzuschließen, weil ich auch vorher gemerkt habe, dass ich bei 'Are You The One' gar nicht bereit für etwas Ernstes war", gesteht der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Sandra habe das Format genutzt, um endlich mit ihrem Ex zu klären, was zwischen ihnen steht.

Denn wie Sandra in der Show verrät, hatten die zwei nach ihrem dramatischen Beziehungsende im finalen Lagerfeuer der Verführungsshow nie ein klärendes Gespräch. "Ich hatte immer die Schuldgefühle, weil ich ja wusste, was ich bei 'Temptation Island' gemacht habe, und ich wollte einfach mit Tommy Frieden finden", erklärt die Influencerin. Daher habe sie sich auch in der nächsten Show auf niemanden einlassen können – außer auf einen kleinen Flirt mit Paco Herb natürlich. Dass ihr Ex unter der Trennung wohl weniger gelitten hat und schon längst in Paulina Ljubas (27) eine neue Liebe gefunden hat, setzt ihr bei "Prominent getrennt" sichtlich zu. Sandra sieht das jedoch ganz anders. "Dass Tommy in einer neuen Beziehung ist, juckt mich relativ wenig", beteuert sie im Interview mit Promiflash.

Dass sie in Sachen Tommy noch einiges zu verarbeiten hat, ist bei "Prominent getrennt" schwer zu übersehen. Regelmäßig kullern bei der Kölnerin die Tränen – bei ihrem Ex hingegen sorgen ihre emotionalen Reaktionen meist für Unverständnis. "Ich denke, dass du mir noch sehr viel bedeutest, sonst würde es mir nicht so weh tun", gesteht Sandra schließlich unter Tränen in der "Zeit zu zweit", wo die beiden sich intimen Fragen stellen müssen. So stellte sich auch heraus, dass die beiden nach ihrer Trennung im TV noch einmal intim wurden.

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sandra ist jetzt bereit für eine neue Beziehung? Ja, ganz bestimmt! Ich denke, sie braucht noch etwas Zeit allein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de