Polygam? Claudia Obert wünscht sich junge Liebe für Max Suhr

Claudia Obert (62) gibt es nicht ohne einen flotten Spruch auf den Lippen! Die Unternehmerin versetzte mit ihrer polarisierenden Art schon so einige Menschen in Staunen. Seit August 2022 gibt es an der Seite der Reality-Ikone ihren Freund Max (25), mit dem sie eigentlich ziemlich glücklich zu sein scheint, aber trotzdem nichts dagegen hätte, ihn mit anderen Frauen zu teilen. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", lässt sie die Zuschauer im RTL-Interview wissen und fügt hinzu: "Er könnte mich ja trotzdem noch lieben, wo ist denn das Problem?"

Ihr Max hätte scheinbar auch nichts dagegen, wenn seine Liebste neue Erfahrungen sammeln würde! Im Laufe des Gespräches gesteht Claudia sichtlich vergnügt, dass ihr 37 Jahre jüngerer Freund ihr schon einmal den Tipp gegeben habe, sie könne ruhig auch noch mal etwas im Bett dazu lernen. Für die 62-Jährige gibt es nichts Schlimmeres als Menschen mit Scheuklappen vor den Augen und einem Tunnelblick. Für sie bedeute scheinbar gerade diese gegenseitige Offenheit wahre Liebe. "Wir haben so eine enge Bindung zueinander", betont Claudia.

Schon in wenigen Monaten feiern Claudia und Max ihr zweijähriges! Die nächsten Schritte in ihrer Beziehung liegen aber weiterhin auf Eis. Eine gemeinsame Wohnung und noch viel mehr eine Ehe schließen die beiden vehement aus. In einem Promiflash-Interview erklärt Max, weshalb er nicht mit seiner Herzdame zusammenziehen wollen würde: "Das finde ich ganz furchtbar, wenn man seine Partnerin wirklich morgens, mittags und abends sieht." Der Weg vor den Altar kommt für Claudia nicht infrage, wie sie gegenüber dem Sender herausposaunt: "Wenn ich hätte heiraten wollen, dann wäre ich doch schon längst verheiratet. Ich hab ja keinen Bock auf noch mehr Formularkrieg." Wenn es etwas gäbe, was die Trash-TV-Ikone hasse, dann seien es Formulare.

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, September 2022

