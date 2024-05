Internationaler TV-Bauer Philipp vergrault seine Hofdame!

Und dann war es nur noch eine: In der sechsten Episode der internationalen Version von Bauer sucht Frau muss Bauer Philipp sich von einer seiner zwei Damen verabschieden. Schon seit Beginn der Folge geht Steinmetzin Caro allerdings ein wenig auf Abstand und lässt ihrer Konkurrentin den Vorrang – zum Beispiel beim Besuch des örtlichen Marktes oder beim Kaffeepflücken. Das hat auch einen guten Grund: Caro möchte die Show verlassen. "Ganz stumpf gesagt: Ich kann ihn menschlich eigentlich nicht besonders gut leiden. Das ist mir am Anfang nicht so aufgefallen, aber es gibt Eigenschaften an ihm, die ich nicht haben kann", erklärt sie ihre Entscheidung.

Philipp scheint zwar etwas überrascht von Caros Entschluss, hält sich aber gefasst. Immerhin hat er ja noch die Chance auf eine große Romanze mit seiner zweiten Dame Susanne. Im Einzelinterview erzählt er: "Man muss hier auf alles gefasst sein. Man hat ja auch schon in den letzten Tagen gemerkt, dass sie sich aus der Kommunikation zurückgezogen hat. Ich muss jemanden finden, der mich genau versteht. Susanne ist da eher etwas für mich, weil wir auf einer Ebene schweben." Der Bauer lebt immerhin recht abgeschieden von der Zivilisation in einem Wohnmobil – diese Lebensweise ist nicht jedermanns Sache.

Susanne kann Caros Entscheidung ebenfalls verstehen. Allerdings ist die etwas raue Art des Bauern für sie kein Grund, die Show zu verlassen. Tatsächlich erkennt sie jetzt eine neue Chance für sich! "Jetzt kann man da auf jeden Fall noch mal genauer sehen, ob es zwischen uns harmonieren würde oder nicht. Ich bin sehr gespannt", meint die Yogalehrerin. Die naturverbundene Lebensweise sollte ihr jedenfalls gefallen. Immerhin ist sie eine selbst ernannte Kräuterhexe und kann sich laut eigenen Worten gut vorstellen, die Gartenarbeit des Hofes zu übernehmen.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Philipp aus Togo

