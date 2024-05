Visagistin verrät: So heftig waren Cassie Venturas Blessuren

Nach dem Auftauchen eines Videos, in dem P. Diddy (54) seine frühere Freundin Cassie Ventura (37) offenbar körperlich schwer misshandelt, melden sich ehemalige Mitarbeiter des Künstlers zu Wort und teilen ihre Erfahrungen mit dem Skandalrapper. In einem Interview mit Extra erinnert sich Mylah Morales, eine ehemalige Make-up-Künstlerin von P. Diddy und Cassie, an einen Vorfall, der sich nach den Grammy Awards vor über zehn Jahren ereignet haben soll. Sie habe erschreckende Geräusche aus dem Schlafzimmer des ehemaligen Paares gehört. Als sie Cassie wieder zu Gesicht bekam, sei diese schrecklich zugerichtet gewesen. "Sie hatte blaue Flecken. Ich meine, schwer geprellt, an ihrem Kopf, ein blaues Auge", erzählt Mylah und ergänzt: "Mir ging es nur darum, sie in Sicherheit zu bringen, und ich nahm sie mit zu mir nach Hause und behielt sie dort ein paar Tage lang. Ich rief meinen Freund an, der zu der Zeit Arzt war, um sie zu behandeln, weil wir sie nicht ins Krankenhaus bringen konnten".

Die Visagistin erklärt, sie habe Angst gehabt, über das Erlebte zu sprechen, doch sie betont: "Ich habe das Gefühl, dass es jemand tun muss." Bereits früher habe sich Mylah von dem Plattenproduzenten eingeschüchtert gefühlt: "Wir hatten immer Angst vor Puff [Diddy]", schildert sie und ergänzt: "Er ist eine mächtige Person und wir wissen nicht, was mit uns passieren würde, wenn wir unsere Meinung sagen würden."

Auch P. Diddys ehemaliger Leibwächter Roger Bonds packte kürzlich in Piers Morgans (59) Show "Uncensored" über seinen ehemaligen Chef aus. So habe er mehrfach gesehen, wie der "Finna Get Loose"-Interpret seinen ehemaligen Partnerinnen Cassie und Kim Porter (✝47) gegenüber handgreiflich geworden sei.

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Getty Images Kim Porter und P. Diddy im November 2004

