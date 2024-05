RTL streicht Andreas aus "Bauer sucht Frau International"

Andreas muss jetzt mit den Konsequenzen leben! Der Kakao-Farmer schien sich bei Bauer sucht Frau International verlieben zu wollen. Doch das war alles nur gespielt. Noch während der Ausstrahlung der sechsten Staffel machte er öffentlich, verheiratet zu sein. Er habe mit seiner Show-Teilnahme lediglich auf soziale Projekte in Guatemala aufmerksam machen wollen. RTL duldet dieses Verhalten nicht. "Daher reagiert der Sender umgehend und Bauer Andreas wird nicht länger Teil der Sendung sein", heißt es auf der Webseite des Senders. Auf dem Instagram-Account der Sendung werden nach und nach die Beiträge mit ihm gelöscht.

Zuvor hatte der Sender in einem Statement gegenüber Promiflash mitgeteilt, dass es selbstverständlich eine Voraussetzung sei, dass die Teilnehmer des Formats Single sind: "Das hat auch Bauer Andreas der Produktion gegenüber mehrfach bestätigt und vertraglich zugesichert. Während der Dreharbeiten gab es zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte dafür, dass seine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen." Die Sendung stehe für "authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe." Man bedauere, dass Andreas mit seinem Verhalten den Sender, die Zuschauer und die Bewerberinnen getäuscht habe.

Der 63-Jährige selbst gab auf Instagram an, seine Hofdamen Petra und Elke direkt über seinen Beziehungsstatus in Kenntnis gesetzt zu haben: "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen." Elke habe dem Druck irgendwann jedoch nicht mehr standgehalten und daraufhin beschlossen, abzureisen. Bei "Bauer sucht Frau International" war zu sehen, wie sie Andreas erklärt, wegen seiner fehlenden Entscheidung keine Geduld mehr zu haben.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" sind bei RTL+ zu finden.

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Kakaofarmer Andreas aus Guatemala, Elke

