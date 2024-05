Kelly Rowland legte sich mit der Security in Cannes an

Was auch immer Kelly Rowland (43) so auf die Palme gebracht hat, besonders schnell beruhigen ließ sich die Sängerin jedenfalls nicht. Am Dienstag war die 43-Jährige nämlich auf der Premiere des Films "Marcello Mio" beim Filmfestival in Cannes. Doch auf dem Weg in das Palais des Festivals et des Congrès wurde Kelly offenbar unsanft von einer Sicherheitsbeamtin von der Menge abgedrängt, sodass sie sich prompt mit ihr anlegte. "Was auch immer geschah, es passte Kelly nicht, die sich sofort zu der Mitarbeiterin umdrehte. Mit finsterer Miene hielt sie den linken Zeigefinger hoch und schien die Frau vor allen anderen zu ermahnen", schildert ein Informant gegenüber Page Six.

Doch nicht nur mit ihrem kleinen Ausraster sorgte das frühere Destiny's Child-Mitglied für Aufsehen – auch ihr Look überraschte. In ihrem roten Kleid mit funkelndem Schmuck machte die Musikerin eine ziemlich gute Figur. Besonderer Hingucker: ihre blonden Haare, die sie zu einem Bob geschnitten trug. Die Fans feiern Kelly für diesen Look, dennoch fragten sich auch einige, was nun passiert ist. "Wunderschön! Aber was hast du zu der Dame auf der Treppe gesagt? Ich bin schon neugierig", schreibt unter anderem ein Fan auf Instagram.

Kelly scheint in letzter Zeit ein wenig auf Krawall gebürstet zu sein. Zuletzt sorgte die Musikerin auch schon für Furore, denn angeblich verließ sie eine Talkshow vorzeitig, weil zu viele Fragen zu ihrer Freundin Beyoncé (42) gestellt wurden. Gegenüber WGN News erklärte die zweifache Mutter aber: "Nein, nein, nein, ich war so aufgeregt und erfreut, dort zu sein und über den Film und nichts anderes zu sprechen. Ich liebe die 'Today Show', [...] und das war es."

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin

Getty Images Beyoncé und Kelly Rowland im Juni 2007

