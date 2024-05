Hatten "Bauer sucht Frau International"-Peter und Alisa Sex?

Bei Peter und Alisa geht es heiß her! Der Österreicher hat in der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau International seine Hofdame Stephanie aus dem Rennen gekickt und daraufhin bei Alisa Vollgas gegeben. In der aktuellen Episode sieht man sogar, wie der Kuhhalter und die Industriekauffrau nebeneinander im Bett aufwachen. Ging da etwa mehr? Alisa grinst verlegen und verrät: "Wir sind uns heute Nacht nähergekommen. Was genau [passiert ist], gehört jetzt, glaube ich, nicht hierher."

Die erste gemeinsame Nacht sei für die Rheinland-Pfälzerin sehr schön gewesen. Sie habe die Zweisamkeit sehr genossen: "Ich konnte mich dann auch ein bisschen mehr fallen lassen und heute geht es mir richtig gut." Peter will sogar von seiner Auserwählten geträumt haben. "Du bist ganz schön heiß", gesteht er ihr, woraufhin sie antwortet: "Du auch." Danach entscheiden sich die beiden für eine kleine Morgensport-Session, allerdings außerhalb des Bettes.

Alisa hatte bei Peter schon von Anfang an gute Karten. Sie kam als letzte der zunächst vier Bewerberinnen auf seinen Hof und hatte sogar ein Spiel für ihn vorbereitet. Da sich der 33-Jährige an dem Tag jedoch nicht entscheiden konnte, mit wem er die Hofwoche verbringen wollte, vertagte er das Ganze auf den nächsten Morgen. Alisa blieb als Einzige bei ihm zu Hause, während ihre drei Konkurrentinnen zurück ins Hotel kehrten. Am Entscheidungstag wurde sie von Peter mit einer Tasse Kaffee am Bett geweckt. "Sich morgens zu so einer schönen Frau unter die Decke zu kuscheln, das ist schon schön", schwärmte der Nebenerwerbsbauer.

