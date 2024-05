Rausgeflogen: So wäre es bei TV-Bauer Andreas weitergegangen

Was hätten die Bauer sucht Frau International-Zuschauer noch zu sehen bekommen? Heute Abend läuft bereits die sechste Folge der diesjährigen Staffel der Datingshow. Bislang war auch der Kakaofarmer Andreas mit von der Partie. Da dieser ein falsches Spiel spielte, wurde er jedoch aus der Sendung gestrichen. In der Folge, die bereits seit einer Woche bei RTL+ abrufbar ist, war er bis vor wenigen Tagen hingegen noch zu sehen. Gezeigt wurde, wie Andreas und seine verbliebene Hofdame Petra in ein Dschungel-Resort einlädt und ein Lagerfeuer mit ihr macht. Dabei gesteht die 57-Jährige, dass der Funke bei ihr nicht übergesprungen sei, sie sich aber wünscht, dass sie Freunde bleiben.

Der in Guatemala lebende Tatort-Fan schien das Ganze mit Fassung zu nehmen und sagte am Ende, dass er weiterhin nach seiner Partnerin fürs Leben suchen möchte. Die hat er in der Realität aber schon längst gefunden. Noch während der Ausstrahlung machte der 63-Jährige auf Instagram öffentlich, dass er längst verheiratet ist und in dem Kuppelformat lediglich auf soziale Projekte aufmerksam machen wollte. Seine Hofdamen hätte er gleich am ersten Tag darüber in Kenntnis gesetzt: "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen." Elke sei letztendlich jedoch so unter Druck gesetzt worden, dass sie sich dazu entschieden hatte, nach Hause zu fliegen.

Andreas gab an, sich gar nicht selbst bei "Bauer sucht Frau International" beworben zu haben. "RTL screent Menschen und geht aktiv auf diese zu. Es gibt dafür ein eigenes Team. Wenn Goodbye Deutschland mich angesprochen hätte, dann hätte ich eventuell dort mitgemacht", schrieb er in einem Instagram-Post. Seine Frau hatte er während der Dreharbeiten in den Urlaub an den Lago Atitlán geschickt.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL Petra, Elke und Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie blickt ihr vor dem Hintergrund von Andreas' Aussagen auf die Szenen? Ich finde es krass, wie gut er das Ganze schauspielert. Ich finde, dass es tatsächlich nicht so aussah, als hätte er sich in dem Format verlieben wollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de