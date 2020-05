Passend zum Muttertag verkündete Rachel Reilly süße Babynews! Der US-Big Brother-Star erwartet ein Kind von Ehemann Brendon Villegas. Es wird bereits der zweite Nachwuchs der Reality-TV-Teilnehmerin und ihrem Partner. Bald kann die Beauty den Muttertag nun nicht nur mit ihrer Tochter, sondern auch mit Baby Nummer zwei feiern. Das Couple hat offenbar lange versucht, erneut schwanger zu werden: Jetzt hat sich ihr Babywunsch erfüllt!

"Hello Baby" – Mit dieser zuckersüßen Begrüßung verkündete Rachel ihre zweite Schwangerschaft auf Instagram. Auf dem Foto sind Töchterchen Adora Borealis und Ehemann Brendon zu sehen. Zur Feier des Muttertags wurde der Hintergrund mit unzähligen Ballons dekoriert. "Als Mutter kann ich heute Adora und – OH MEIN GOTT – Baby Nummer zwei zelebrieren. Ich kann nicht glauben, dass ich schwanger bin. Wir haben so lange versucht, noch ein Kind zu bekommen."

Das Paar lernte sich in der zwölften Staffel der US-amerikanischen "Big Brother"-Ausgabe kennen und wurde bald darauf ein Liebespaar. Sie seien sogar so ineinander vernarrt, dass sie den Spitznamen "Brenchel" – eine Kombination der Namen Brendon und Rachel – erhielten. Ihre erste Schwangerschaft kündigte das TV-Sternchen live in einer "Big Brother"-Sendung im September 2015 an.

Instagram / rachelereillyvillegas Rachel Reilly mit ihrem Ehemann Brendon und ihrer Tochter

Getty Images Rachel Reilly im April 2014

Getty Images Rachel Reilly, Reality-TV-Star



