Riesige Mamafreuden bei Rachel Reilly! Passend zum diesjährigen Muttertag verkündete der US-amerikanische Big Brother-Star die süßen Babynews: Sie erwartet ihr zweites Kind von ihrem Ehemann Brendon Villegas. Lange soll sich das Paar ein Geschwisterchen für ihre Tochter Adora Borealis gewünscht haben. Und jetzt ging dieser Traum für die Familie endlich in Erfüllung: Rachel hat einen Sohn auf die Welt gebracht!

Auf Twitter teilte Brendon am vergangenen Mittwoch die erfreulichen Nachrichten. "Danke für all die Glückwünsche an Rachel und das Baby. Rachel und unserem kleinen Jungen geht es gut, sie sind wohl auf und gesund", erzählte der Zweifach-Papa seinen Followern. Seine Liebste werde ihre Community bald mit den ersten Fotos ihres Nachwuchses erfreuen, versprach der 40-Jährige weiter. Nur über eines müsse sich die Rasselbande noch den Kopf zerbrechen: "Wir haben noch keinen Namen!", offenbarte Brendon.

Als Rachel im Mai ihre Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken öffentlich machte, berichtete sie ihren Fans davon, dass ihr zweiter Nachwuchs ganz schön auf sich warten ließ. "Wir haben eine Weile versucht, ein weiteres Kind zu bekommen", gab sie auf Instagram zu verstehen. Umso größer war die Freude darüber, dass Rachel endlich schwanger geworden ist. "Wir bekommen noch ein Baby und könnten nicht glücklicher sein", freute sie sich damals.

Instagram / rachelereillyvillegas Rachel Reilly, US-"Big Brother"-Star

Instagram / rachelereillyvillegas Rachel Reilly mit ihrem Mann Brendon Villegas und ihrer Tochter Adora Borealis

Instagram / rachelereillyvillegas Rachel Reilly und ihre Tochter Adora Borealis, 2020

