Tam hat bei M.O.M – Milf oder Missy eine wichtige Verbündete an ihrer Seite! Für die 26-Jährige läuft es in der Kuppelshow aktuell sehr gut. Sie ergatterte in der dritten Folge ein Einzeldate mit Junior Marko – und es wurde sogar direkt geknutscht! Aber Tam konnte nicht nur den 28-Jährigen von sich überzeugen. Die "Missy" versteht sich auch blendend mit Markos Schwester!

Bei einem Sliwowitz in der Küche nahm sie Tam ins Kreuzverhör. Markos Schwester wollte unter anderem wissen, wie wichtig der Amerikanerin Familie sei. "Sehr wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel. Im vergangenen November hatte mein jüngster Bruder Probleme zu Hause und er hat mich angerufen und innerhalb von sechs Stunden hatte ich einen Flug nach Amerika gebucht, um ihm beizustehen", erzählte sie in dem Gespräch. Außerdem sagte Tam, dass sie vorhabe, als Informatikerin einen guten Job zu bekommen, um ihre Eltern zu unterstützen.

Markos Schwester war danach sichtlich bewegt – sie und Tam fielen sich unter Tränen in die Arme. "Ich glaube, sie würde sich sehr gut in unsere Familie integrieren. Wir sind eine sehr offene Familie und sie hat auch diesen Zusammenhalt", resümierte sie im Nachhinein. Auch Tam schloss ihre Vielleicht-Schwägerin sofort ins Herz: "Ich fand die Chemie, zwischen mir und seiner Schwester super, wir konnten uns gut unterhalten und wir verstehen aneinander und haben dieselben Prioritäten."

"M.O.M – Milf oder Missy" – neue Folgen immer freitags auf Joyn.

Anzeige

Joyn Tam und Marko bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Marko mit den "Missys" bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Amy und Tam, Kandidatinnen bei "M.O.M – Milf oder Missy"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de