890.000 Euro an Steuerschulden: Katie Price muss vor Gericht

Für Katie Price scheint es ernst zu werden. Der TV-Star muss sich in nur wenigen Stunden vor Gericht verantworten. Der Grund für den Termin: Die Reality-TV-Darstellerin soll massive Steuerschulden haben. Etwa 890.000 Euro fordert der Staat von der Unternehmerin. Wie The Sun berichtet, muss die Britin nun am Freitagvormittag vor einem Richter aussagen. Dabei soll Katie (45) verpflichtet sein, einem Richter zu erklären, wie sie die Schulden abbezahlen möchte. Im schlimmsten Fall droht der 45-Jährigen der Verlust ihrer verbliebenen Besitztümer.

Bereits im Februar standen Gerichtsvollzieher bei dem Model vor der Tür, um ihren Fuhrpark zu beschlagnahmen. Berichten zufolge sollen die Beamten fünf von Katies acht Fahrzeugen eingesackt haben. Davon scheint sich die dreifache Mutter jedoch nicht groß beeindrucken zu lassen. Trotz ihrer Schulden soll Katie den Kauf einer neuen Immobilie planen. Wie The Sun berichtete, will die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin ein Haus in Wakefield für knapp 2,9 Millionen Euro erwerben. "Wie das angesichts ihrer finanziellen Probleme funktionieren soll, ist ein Rätsel, aber sie hat es sich in den Kopf gesetzt", erklärte ein Insider. Um ihr angebliches Traumhaus erwerben zu können, möchte das TV-Sternchen ihre berühmte Villa Mucky Mansion verkaufen. "Katie hat die Nase voll von Mucky Mansion und sie sieht dort keine Zukunft mehr. Sie möchte in ihr Traumhaus einziehen und sie glaubt, dass es das sein könnte", verriet die Quelle.

Während es finanziell für Katie derzeit schlecht aussieht, könnte es in Sachen Liebe für sie wohl kaum besser laufen. Seit einigen Monaten ist der Realitystar mit JJ Slater zusammen. Zwischen den beiden scheint es ziemlich ernst zu werden. Angeblich denkt das Paar über ein gemeinsames Baby nach. "Sie ist glücklich und hat immer gesagt, dass sie noch weitere Kinder haben möchte, also ist das ihr Ziel", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

