Joko und Klaas' "Ein sehr gutes Quiz" kommt wieder ins TV!

Die Arbeit hat sich gelohnt! Da Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) ihre Show Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnen haben, durften sie am vergangenen Sonntag die Programmgestaltung übernehmen – laut Quotenmeter feierte der Sender an diesem Tag den erfolgreichsten Sendetag seit fast vier Jahren. Die beiden Entertainer hatten für 24 Stunden ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Live-Strecken, Clipshows, einem Kartenspielnachmittag und einem Quizformat vorbereitet. Vor allem "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" schien zu begeistern! Sogar der ProSieben-Programmchef Hannes Hiller war ein großer Fan des Formats, sodass er kurzerhand beschloss, weitere Ausgaben zu produzieren.

Auch der Chief Content Officer bei Seven.One Entertainment Group, Henrik Pabst, bestätigte, dass die nächste Ausstrahlung schon in diesem Jahr geplant sei. "Die Show kommt", versicherte er gegenüber dpa. Die Quizshow beinhaltet ein dreiköpfiges Team, das 25 Fragen beantworten muss. Innerhalb von 90 Sekunden muss sich das Trio entscheiden, wer buzzert, um die Frage in fünf Sekunden zu beantworten. Doch das Format soll wohl etwas umgestaltet werden – wie das genau aussieht und ob die Sendung am Ende live stattfinden wird, steht noch nicht fest. Für Henrik sei es jedoch wichtig, dass die Show zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Die Fans sind von diesen Neuigkeiten sicherlich begeistert. Auch ProSieben-Chef Hannes lobte die beiden in den höchsten Tönen. "Joko und Klaas, ihr habt so genial abgeliefert. Ich kann immer noch nicht fassen, was heute passiert ist. Es fühlte sich an wie ein Kindheitstraum", schrieb das Unternehmen auf Threads. Die beiden Entertainer schienen ebenfalls zufrieden. "Es war ein guter Ritt", erzählte Joko im Gespräch mit ProSieben. Klaas hingegen meinte, dass er das "nicht jeden Tag haben muss".

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

