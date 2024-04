Wird es zu viel? "Temptation Island"-Boys im Tal der Tränen

Wie geht für sie die Reise bei Temptation Island weiter? In den vergangenen Wochen hatten vor allem zwei Teilnehmer des beliebten Reality-TV-Formats für Aufsehen gesorgt: Josh und Mou. Doch in der aktuellen Folge kommen die beiden auf der Insel der Versuchung ins Grübeln. "Ich bin einfach ein bisschen emotional. [...] Es ist einfach ein bisschen viel hier. [...] Ich hätte sie [Nasrin] unglaublich gern einfach bei mir. Ich würde sie gern kuscheln, an ihren Haaren riechen, einfach bei ihr sein", erklärt der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat unter Tränen im Interview. Vor allem, dass Josh aktuell gar keinen Kontakt zu Nasrin habe, mache ihm schwer zu schaffen: "Ich hatte echt das Gefühl, ich kann nicht mehr – ich halte es ohne sie gerade nicht mehr aus. Es wühlt mich halt auf."

Doch auch bei seinem Show-Kollegen Mou fließen bei einem Spiel in der Männer-Villa die Tränen: Er gesteht sich vor Josh, Phil, Tammo und den Single-Ladies ein, dass seine Bemühungen in der Beziehung mit Vivien bislang recht gering waren. "Ich war einfach ein Arschloch. Ich war über vier bis fünf Monate jedes Wochenende weg. [...] Nie im Leben würde das Ganze eine andere Frau mitmachen", verrät er der Gruppe und führt außerdem im Interview aus: "Ich weiß zu einhundert Prozent, dass ich derjenige bin, der immer auf alles geschissen hat. [...] Ich glaube, das darf man auch keiner Frau der Welt antun, was ich ihr angetan habe." Wenig später kullern bei Mou die Tränen: "Das hat sie einfach nicht verdient."

Ob Mou etwa nur sein überschwängliches Feiern meinte? Bereits zu Anfang der Show deutete die Verführerin Nastasia immer wieder an, eine Affäre mit dem Vergebenen gehabt zu haben, die sie dann auch im Promiflash-Interview bestätigte: "Ja, das ist wahr. Wir haben im Dezember ganz normal geschrieben, dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben Shisha geraucht. Danach ist mehr passiert." Mou hielt sich bislang noch recht bedeckt, seine Freundin Vivien erfuhr dennoch schon von dem vermeintlichen Seitensprung – und reagierte überraschend entspannt. "Ich wollte in dem Moment Mou mehr Glauben und Vertrauen schenken als einer Verführerin, die ich nicht kenne", erklärte die Beauty im Interview.

Instagram / joshy_lux Josh, "Temptation Island"-Kandidat

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

