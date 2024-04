Das steckt hinter Peter Klein und Lucas Cordalis' Treffen

Peter Klein (57) und Lucas Cordalis (56) sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Seit der Dschungelcamp-Ausgabe des vergangenen Jahres sind die Lager gespalten. Zu dieser Zeit soll der gelernte Maler seine damalige Partnerin, Iris Klein (56), betrogen haben. Iris' Töchter stehen seither geschlossen hinter ihr. Nun tauchten aber Fotos auf, auf denen der Ehemann von Daniela Katzenberger (37) mit dem einstigen Promi Big Brother-Kandidaten unter anderem gemütlich in einem Restaurant sitzt. Gegenüber RTL stellt Peters Management nun klar, dass die beiden sich bloß zufällig begegnet seien und sich daraufhin in ein Gespräch verwickelt haben.

Offenbar hatten sich die beiden einiges zu erzählen – immerhin soll knapp ein Jahr Funkstille zwischen Lucas und Peter geherrscht haben. Seiner Schwiegermutter fällt der Sänger mit seinem Plausch aber nicht in den Rücken – Iris hat mittlerweile ihren Frieden mit der Sache geschlossen. Lucas fasst diese Gelegenheit wohl beim Schopf, denn er habe Peter nach ihrem Treffen noch zu seinem Auftritt in den Megapark eingeladen.

Obwohl Iris und Peter sich im Rahmen von "Promi Big Brother" endlich aussprechen konnten, herrscht bei den beiden wohl nun eher das Motto "leben und leben lassen", denn seither sind sie nicht noch einmal ins Gespräch gekommen. "Wir haben uns das letzte Mal auf der After-Show-Party von Big Brother gesehen und geredet. Wir haben also keinen Kontakt", stellte die Katzenberger-Mama in ihrer Instagram-Story vor einigen Wochen klar.

Instagram / danielakatzenberger Peter Klein und Lucas Cordalis am Flughafen, 2022

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

