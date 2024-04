Georgia Harrison wirkt nach Trennung von Anton sehr traurig

Georgia Harrison versteckt ihre Gefühle nicht. Mitte April wurde bekannt, dass sie und ihr Partner Anton Danyluk sich getrennt haben. Ein Insider bestätigte die Spekulationen – bisher hat sich jedoch keiner der beiden zu dem Liebes-Aus geäußert. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Love Island-Teilnehmerin am Donnerstag auf ihrem Heimweg. Die Britin ist ungeschminkt und soll von ihrem Yoga-Kurs gekommen sein. Georgia wirkt auf den Fotos niedergeschlagen und bedrückt. Es ist das erste Mal, dass sie seit den Neuigkeiten in der Öffentlichkeit gesichtet wurde.

Seit einigen Wochen wird heftig gemunkelt, dass die Realitystars nicht mehr liiert sind. Ein Insider äußerte sich im Interview mit The Sun zu den Gerüchten und erklärte: "Georgia und Anton haben sich getrennt. Sie haben sich wirklich bemüht, aber letztendlich war die Entfernung ein zu großes Hindernis in ihrer Beziehung." Der 29-Jährigen und ihrem Ex sei die Entscheidung keinesfalls leicht gefallen: "Anton und Georgia sind traurig, dass es nicht geklappt hat, aber sie haben sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt und werden definitiv Freunde bleiben."

Während Georgia also noch am Trennungsschmerz zu knabbern hat, scheint Anton schon weitergezogen zu sein. Daily Mail berichtete, dass er mehrfach mit der anderen "Love Island"-Bekanntheit Hannah Elizabeth gesichtet wurde. Hannah sei seine "beste Freundin" und unterstütze Anton bei öffentlichen Auftritten. Auch im Netz zeigen sich die zwei ziemlich vertraut.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, britischer Realitystar

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Anton Danyluk, "Love Island"-Stars

