Die Geschichte von Breanna und ihrer Mutter Julie sorgt aktuell für Diskussionen! Breanna Lockwood und ihr Mann Aaron wünschen sich ein Kind – jedoch ist die 29-Jährige unfruchtbar und kann selbst nicht schwanger werden. Nun hat das Paar einen anderen Weg gefunden, sich seinen Traum zu erfüllen: Die 51-jährige Mutter der Influencerin trägt das Kind für sie aus. Die User sind sich uneinig, was sie von dieser Vorgehensweise halten sollen.

Das machte eine aktuelle Promiflash-Umfrage deutlich: Von 6.493 Usern gaben 57,3 Prozent (3.719 Stimmen) zu, dass sie es merkwürdig finden, dass Julie das Kind ihrer Tochter austrägt. 42,7 Prozent (2.774 Stimmen) hingegen gaben an, dass sie es für eine tolle Lösung halten. Diese Uneinigkeit spiegelt sich auch auf Breannas Instagram-Account wieder. In den Kommentaren äußern sich sowohl Befürworter als auch Kritiker zu Wort: "Was für ein wundervolles Geschenk deine Mutter dir macht. Ich habe Gänsehaut" und "Ich habe kein Problem mit Leihmüttern, aber die eigene Mutter? Das ist zu seltsam – ich würde eine fremde Person bevorzugen", um nur zwei Beispiele zu nennen.

Breanna scheint derweil einfach nur glücklich, dass sie bald Mama wird. "Gemacht mit viel Liebe und ein bisschen Wissenschaft", kommentierte sie ein Bild auf der Foto- und Videoplattform. Obwohl ihre Mutter bereits 51 sei, habe sie "wie durch ein Wunder" sämtliche nötigen Tests bestanden und schnell eingewilligt, ihrer Tochter diesen außergewöhnlichen Gefallen zu tun.

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood (mittig), ihre Mutter Julie und ihr Mann Aaron

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna und Aaron Lockwood

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna und Aaron Lockwood



