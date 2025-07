Kardashian-Kids sorgen beim Color Run für süße Familienfotos

Khloé Kardashian (41) hat zuckersüße Familienfotos von einem ausgelassenen Tag mit ihren Kindern, Nichten und Neffen geteilt. Zusammen mit ihrer Tochter True (7), und ihrem Sohn Tatum (2), nahm sie an einem sogenannten Color Run teil. Mit am Start waren auch Dream, die achtjährige Tochter von Rob Kardashian (38) und Blac Chyna (37), sowie drei der Kinder von Kim Kardashian (44) und Kanye West (48): Saint (9) Chicago (7) und Psalm (6). "Mein und True's drittes Jahr beim Color Run. Dieses Jahr haben wir ein paar mehr Rekruten bekommen und wir hätten nicht glücklicher sein können", schrieb Khloé zu den farbenfrohen Schnappschüssen auf Instagram.

Die Familie zeigte sich bei dem Event gut gelaunt und in abgestimmten Outfits. Alle trugen weiße Color-Run-Shirts, kombiniert mit schwarzen oder weißen Shorts und Sneakern. Sie ließen es sich nicht nehmen die Looks durch kleine Details wie pinkfarbene Bandanas, durchsichtige Gürteltaschen und bunt gefärbte Haare zu ergänzen. Saint trug sogar einen pinken Kunstschnurrbart und passende Augenbrauen, während Khloé sich für den violetten Schnurrbart entschied. Es war ein Tag voller Freude, und wie Khloé betonte, sind sie jedes Jahr begeistert dabei.

Die Kardashians sind bekannt für ihren starken Zusammenhalt in der Familie, der sich auch bei solch spaßigen Unternehmungen zeigt. Khloé hat in der Vergangenheit bereits über die Dynamik zwischen ihren Kindern und deren Cousinen gesprochen. Insbesondere ihre Tochter True, Chicago und deren Cousine Stormi, die Tochter von Kylie Jenner, stehen sich nahe, teilen aber auch typische Herausforderungen wie Eifersucht und Konkurrenz – ein Thema, das Khloé offen reflektiert. Doch Momente wie der Color Run zeigen, dass trotz kleiner Spannungen die Freude am Zusammensein und die Liebe füreinander überwiegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern, Nichten und Neffen beim Color Run, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und die Kids verbringen einen Familientag beim Color Run zusammen

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und die Kids nach dem Color Run in ihren bunten T-Shirts

Anzeige