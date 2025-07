Ältester Marathonläufer der Welt stirbt mit 114 bei Unfall

Es sind traurige Nachrichten aus Indien, die seit gestern sportbegeisterte Menschen aus aller Welt berühren. Fauja Singh, der bekannt wurde als der älteste Marathonläufer der Welt, ist im Alter von 114 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sein Tod wurde am 14. Juli von seinem Trainer im Laufclub "Sikhs in the City" auf Instagram bestätigt: "Liebe Läufer. In großer Trauer müssen wir bestätigen, dass unser Menschlichkeitsidol und Leitbild für Positivität Fauja Singh in Indien verstorben ist." Berichten zufolge wurde Fauja, der von Fans und Freunden auch "Turban-Tornado" genannt wurde, im indischen Bundesstaat Punjab von einem nicht identifizierten Fahrzeug erfasst, als er gerade eine Straße überquerte.

Neben zahlreichen Fans und Familienangehörigen zollte auch der indische Premierminister Narendra Modi dem Verstorbenen Tribut. "Er war ein außergewöhnlicher Athlet mit unglaublicher Entschlossenheit", schrieb der Politiker auf der Plattform X. Wie auch schon sein Sportklub würdigte er Faujas "außergewöhnliche Persönlichkeit" und seinen positiven Einfluss auf die jüngeren Generationen Indiens. Obwohl er als der älteste Marathonläufer der Welt galt, wurde der britische Staatsbürger nie ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen. Der Grund dafür war, dass Fauja sein Alter nicht nachweisen konnte. Laut seiner Familie wurde er am 1. April 1911 geboren – ein offizieller Nachweis seiner Geburt existiert jedoch nicht.

Noch bis ins hohe Alter von 100 Jahren absolvierte Fauja Marathonläufe. Seinen letzten Wettkampf trat er im Jahr 2013 in Hongkong an, wo er mit 101 Jahren in einer Stunde und 32 Minuten eine Strecke von über zehn Kilometern lief. Seine Sportkarriere begann jedoch erst im Alter von 89 Jahren, nach dem Tod seiner Ehefrau und eines Sohnes. Schnell wurde er zur internationalen Ikone. Er trug 2002 das olympische Feuer in Athen, im Jahr 2012 erneut in London und drehte Werbespots gemeinsam mit Stars wie David Beckham (50) und Muhammad Ali (✝74).

Getty Images Fauja Singh im September 2011

Getty Images Fauja Singh in Edinburgh

Getty Images Fauja Singh trägt das olympische Feuer in Athen, 2004

