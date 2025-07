Suki Waterhouse erlitt Leistenbruch durch zu enge Hosen

Suki Waterhouse (33) wurde vor sechs Monaten wegen eines Leistenbruchs ins Krankenhaus eingeliefert – verursacht durch das Tragen extrem enger Hosen. Das verriet das britische Model jetzt auf der Plattform X und teilte dazu ein Foto von sich im Krankenbett – mit einer Kanüle im Arm, Kopfhörern im Ohr und einer Vape-Zigarette auf der Brust liegend. Während sich in den Kommentaren einige verwundert zeigen, dass ein Kleidungsstück überhaupt eine derartige Verletzung auslösen kann, rückte bei vielen schnell noch ein anderes Detail in den Fokus: "Mädchen, du solltest vor und nach Operationen nicht vapen", schrieb einer von zahlreichen Nutzern empört unter Sukis Post.

Ein Leistenbruch entsteht, wenn ein Teil des Darms oder anderes Gewebe durch eine Schwachstelle in der Bauchwand nach außen drückt. Diese Schwachstelle kann angeboren sein oder durch zu viel Druck entstehen, zum Beispiel beim Heben schwerer Lasten, heftigem Husten oder – wie in Sukis Fall – durch das Tragen extrem enger Hosen. Spekulationen zufolge trug die Sängerin diese über lange Zeiträume und performte darin auch ihre anspruchsvollen Bühnenshows, was die Belastung für ihre Bauchwand verstärkt haben könnte. Fans hoffen, dass sich ihr langjähriger Partner Robert Pattinson (39) in der Zwischenzeit gut um seine Liebste gekümmert hat, sodass sie bald wieder mit bekannter Energie – und gern etwas locker sitzenden Bühnenoutfits – ins Rampenlicht zurückkehren wird.

Suki begann ihre Karriere als Model 1998 und arbeitete bereits früh für einige bekannte Marken wie Burberry und Miu Miu. Mit ihrem Look sicherte sie sich Aufträge auf internationalen Laufstegen, konnte sich laut einiger Kritiker aber nie ganz von der Masse abheben. Neben dem Modeln versuchte sie sich auch erfolgreich als Schauspielerin, spielte in Filmen wie "Love, Rosie" und "The Bad Batch" und wagte sich musikalisch mit einigen Singles vor. Auf Social Media zeigt sie sich regelmäßig und bleibt so im Gespräch. Ob sie künftig auf hautenge Outfits verzichten wird, bleibt offen – doch Sukis Krankenhausstory beweist: Auch die größten Laufstegikonen sind vor den Tücken der Mode nicht gefeit.

Instagram / sukiwaterhouse Model Suki Waterhouse im Juli 2025

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse posiert vor einem Hotelspiegel

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024