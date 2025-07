Darauf dürfen sich "Die Wollnys"-Fans in neuen Folgen freuen

Bald ist es wieder so weit: Die Wollnys – Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie – gehen mit neuen Folgen ihrer eigenen Realityshow "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" an den Start. Eine Pressemitteilung von RTLZWEI klingt vielversprechend: Eine Hochzeit in der Türkei samt aller nötigen Vorbereitungen und nebenbei noch eine Baustelle in Silvia Wollnys (60) Eigenheim. In den vergangenen Monaten scheint wieder einiges los gewesen zu sein – das bestätigt das Familienoberhaupt auch höchstpersönlich: "Das war ein Chaos, wie es im Buche steht."

Von dem Wasserrohrbruch in ihrem Badezimmer lässt sich Silvia aber ganz offensichtlich nicht die Vorfreude auf die Hochzeit ihres Nesthäkchens verderben. Loredana (21) heiratet ihren Servet im ganz großen Stil in der Türkei. Ein echtes Highlight – auch für Mama Silvia. "Es freut mich immer zu sehen, wenn meine Kinder am Ende des Tages so glücklich sind. Und Servet an der Seite von Loredana als unserem Schwiegersohn, ja, was Besseres kann uns in dem Sinne gar nicht passieren", bestätigt sie gegenüber RTL. Die 60-Jährige verrät aber auch, worauf sich die Fans der Serie gefasst machen können: "Bis es zu dem Ja-Wort kommt, ist ja noch viel, viel zu organisieren. Egal ob Papiere beantragen oder Hochzeitskleidung suchen, es bleibt wild bei den Wollnys." Neue und spannende Einblicke in das Leben der Großfamilie zwischen Deutschland und der Türkei gibt es mit jeder Menge Emotionen, Überraschungen und ganz vielen bewegenden Momenten ab dem 23. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In den vergangenen Wochen sorgten die Wollnys jedoch mit einer unschönen Angelegenheit für Schlagzeilen. Silvia verbreitete über Social Media, dass ihre Tochter Calantha von der Polizei gesucht werde. Diese dementierte die Behauptungen ihrer Mutter vehement – und ging sogar noch einen Schritt weiter: Die 24-Jährige sprach sich auf Instagram öffentlich gegen die familieneigene Reality-TV-Show aus und rief eine Petition ins Leben, in der sie das Ende der RTLZWEI-Produktion forderte.

RTLZWEI Die Wollnys

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio und ihrer Mama Silvia Wollny, Februar 2025

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar