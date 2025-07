Jetzt ganz offiziell: Daymian Weiß und Smilla sind ein Paar

Schon seit einigen Wochen spekulieren die Fans, ob zwischen Daymian Weiß und Smilla Eckerle mehr ist als nur Freundschaft. Das neueste Instagram-Video des Realitystars lässt daran nun keine Zweifel mehr. "Sie hat 'Ja' gesagt", schreibt Daymian zu einem Clip, auf dem zu sehen ist, wie er seine Liebste in einer Spielhalle in eine "Kissing Booth"-Kabine führt. Darin warten auf Smilla nicht nur Blumensträuße und Luftballons in Herzform – sondern auch ein Zettel mit den Worten: "Willst du mein sein?"

Auch wenn es die meisten schon vermutet haben, ist die Freude der Community über diese Nachricht groß. Neben den Fans freuen sich aber auch die Reality-TV-Kollegen mit den frisch Verliebten. "Endlich offiziell! Pass mir gut auf meine Smilla auf", kommentiert Lisa Postel das süße Video. Wilson Coenen drückt seine Freude mit Herz-Emojis aus, während Marlisa Rudzio (35) begeistert schreibt: "Aww, wie niedlich!" Hunderte beglückwünschen das Paar, eine Nutzerin lobt dabei besonders Daymians Aktion – und sogar seine bekannte Familie: "Die Eltern haben ganze Arbeit geleistet in der Erziehung und im Vorleben einer gesunden Partnerschaft."

Schon im Juni heizten Smilla und Daymian die Gerüchteküche mit einem gemeinsamen TikTok-Video an. Anfang Juli teilten sie dann das erste Mal gemeinsame Fotos auf Instagram, auf denen sie eng umschlungen in der Abendsonne posierten. Auch wenn sie sich damals noch nicht zu ihrem Status äußerten, sprachen die Blicke, die sie sich gegenseitig zuwarfen, Bände.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

