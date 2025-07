Jannik macht Yeliz bei "Prominent getrennt" Liebeserklärung

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) stellen sich in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Nachdem sie sich bei Make Love, Fake Love kennengelernt und ineinander verliebt hatten, waren die beiden ein Jahr lang ein Paar. Ihre Beziehung endete in einem Rosenkrieg. In der "Zeit zu zweit" gesteht Jannik aber, dass seine Gefühle für Yeliz nach wie vor sehr stark sind. "Du warst tatsächlich die Erste, die ich richtig krass geliebt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tief in meinem Inneren hatte ich immer was für dich übrig. Das ging auch nie so weg. Ja, du bist schon was Besonderes für mich", gesteht der Reality-TV-Darsteller.

Yeliz gehen die Worte ihres Ex-Partners sichtlich nahe. Sie hakt nach: "Also könntest du jetzt sagen, dass du weißt, dass du mich wieder so lieben kannst, wie du es getan hast?" Jannik scheint sich sicher zu sein – er bejaht ihre Frage. Die 31-Jährige bleibt aber noch etwas skeptisch. "Ist das jetzt ernst oder ist das wieder typisch Jannik, für Reichweite und Aufmerksamkeit?", überlegt sie im Interview. Zu ihm persönlich sagt sie: "Ich kann nach ein paar Tagen nicht sagen, dass ich weiß, dass diese Gefühle noch mal so werden, wie sie mal waren. Das braucht Zeit." Trotzdem beenden die beiden ihr Gespräch mit einer innigen Umarmung – Jannik gibt der alleinerziehenden Mama sogar einen Kuss auf die Wange. Er fühlt sich nach dem Gespräch gut. Und auch Yeliz' Freundin Christina Grass (37) sieht bei den beiden Potenzial für ein Liebes-Comeback: "Ich glaube, dass Jannik da definitiv nicht abgeneigt ist. Yeliz ist auch nicht komplett verschlossen. Ausschließen würde ich es jetzt nicht."

Was die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Tatsächlich fanden die beiden Realitystars im Laufe der Staffel wieder zusammen. Die Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" endeten bereits Ende vergangenen Jahres, woraufhin Yeliz und Jannik immer wieder miteinander gesichtet wurden. Kurze Zeit später machten sie ihre Reunion offiziell. Das wiedergefundene Glück sollte aber auch dieses Mal nicht für immer sein. Vergangenen April bestätigten sie ihre erneute Trennung.

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025