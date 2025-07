Bali-Urlaub abgebrochen: Sarah Harrison verrät die Gründe

Sarah Harrison (34) und ihre Familie haben ihren Urlaub auf Bali vorzeitig abgebrochen. Eigentlich wollten die Social-Media-Bekanntheit, ihr Mann Dominic (34) und die drei Kinder noch einige Tage länger auf der indonesischen Insel verbringen, doch das Klima, der Verkehr und ein wahrgenommenes Müllproblem trugen zu ihrer Entscheidung bei, die Reise abzubrechen. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärte die Influencerin ihren rund zwei Millionen Followern, dass sie trotz einiger schöner Momente das Gefühl hatten, "nie wirklich angekommen" zu sein. Zudem sei das Reisen mit drei Kindern, darunter ein Baby, eine Herausforderung gewesen, wie sie gestand.

Sie berichtete weiter, dass die vollen Straßen und die langen Fahrzeiten die Stimmung innerhalb der Familie belastet hätten. "Mit drei Kindern, inklusive Baby, zu reisen, ist einfach nochmal eine andere Hausnummer", gab Sarah offen zu. Zudem habe das Wetter nicht ihren Erwartungen entsprochen: Anders als bei früheren Aufenthalten auf Bali war es dieses Mal häufig kühl, was die Familie überraschte. Auch die Überlegung, mit einer Fähre auf eine kleinere Insel zu reisen, wurde verworfen, da das Meer an einigen Tagen besonders unruhig war und Berichte über Bootsunglücke die Eltern verunsicherten. Letztendlich hat sich die Familie entschieden, den Urlaub abzubrechen.

Sarah, die sich nicht scheut, ihre Erfahrungen als Mutter auch in stressigen Momenten zu teilen, präsentierte sich gewohnt ehrlich. Es ist bekannt, dass sie ihren Alltag mit drei Kindern oft als "laut, chaotisch und unvorhersehbar" beschreibt. Mit viel Witz und Selbstbewusstsein spricht sie in ihrem digitalen Alltag regelmäßig die Herausforderungen an, denen sie als Mutter begegnet. Trotz des vorzeitigen Urlaubsabbruchs betonte Sarah, dass Bali sicherlich wunderbare Seiten hat, die sie und ihre Familie dieses Mal einfach nicht entdecken konnten.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea