Darum fehlten Kendall und Kylie bei Brody Jenners Hochzeit

Kylie Jenner (27) und Kendall Jenner (29) haben die Hochzeit ihres Halbbruders Brody Jenner (41) am vergangenen Wochenende ausgelassen. Der Reality-TV-Star und die Surferin Tia Blanco gaben sich in einer intimen Zeremonie in Malibu das Jawort. Gefeiert wurde im Anwesen von Brodys Mutter, Linda Thompson (75). Unter den 60 bis 70 Gästen waren auch Caitlyn Jenner (75) sowie Brodys Brüder Brandon (44) und Burt Jenner (46). Die berühmten Halbschwestern hingegen entschieden, der Einladung nicht zu folgen, wie zuletzt auch bei Brodys früherer Verlobungszeremonie 2018.

Offenbar gab es keine familiären Konflikte, die zu ihrer Abwesenheit führten. Ein Insider stellte laut TMZ klar, dass zwischen Brody und seinen Halbschwestern "gegenseitige Liebe" herrsche. Ihre Entscheidung beruhte Berichten zufolge darauf, nicht die Aufmerksamkeit der Hochzeitsgäste auf sich zu ziehen. Kylie und Kendall zählen zu den weltweit bekanntesten Gesichtern, und ihre Präsenz hätte womöglich den Fokus von Braut und Bräutigam abgelenkt. Gleichzeitig verbrachte Kylie ein entspanntes Wochenende auf einer Yacht in Griechenland, wie sie auf Instagram zeigte. Kendall wiederum war zuletzt mit der Familie in Europa unterwegs.

Brody hatte in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass das Verhältnis zu seinen berühmten Halbschwestern eher distanziert ist. Sie wuchsen in getrennten Haushalten auf, was ihre Beziehung beeinflusst hat. Dennoch betonte Brody immer wieder die starke familiäre Bindung: "Wenn Kylie oder Kendall mich jetzt anrufen würden, wäre ich für sie da", erklärte er einmal. Schon bei seiner Hochzeit unterstützten ihn andere Familienmitglieder. Sein Bruder Brandon spielte Gitarre, als das Paar den Gang entlang ging. Die schlichte Zeremonie unter freiem Himmel wurde von allen Anwesenden als besonders herzlich beschrieben.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brody, Kendall und Kylie Jenner

Anzeige Anzeige

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner mit ihrer Schwester Kylie