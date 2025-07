Von Paco? AYTO-Kathi veröffentlicht anzügliche Nachrichten

Die Vorwürfe gegen Realitystar Paco Herb werden immer schwerer. Nach den Fremdgehvorwürfen von den Trash-TV-Bekanntheiten Karina Bauer und Isabelle Denise meldet sich nun auch die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Kathleen Glawe in ihrer Instagram-Story. Dort teilt sie Aufnahmen einer Snapchat-Konversation mit einem Paco. "In der Hoffnung auf kostenlosen Content", schreibt sie zu dem Foto und fügt hinzu: "Pacos Beuteschema: blond und OnlyFans-Creator." Ob es sich bei ihrem Chat-Partner wirklich um Paco Herb handelt, ist nicht bestätigt.

Der Snapchat-User ist aber nicht nur harmlos am Flirten. Er scheint großes Interesse an ein paar exklusiven heißen Aufnahmen von Kathi zu haben – und er fragt sie auch explizit nach Sex gegen Bezahlung. Auf ihre Nachfrage, wie er darauf komme, dass sie mit ihm ins Bett gehen würde, antwortet er frech: "Ich bin Optimist." Als Kathi sich nach seinem aktuellen Beziehungsstatus erkundigt, beteuert er, "Vollblut-Single" zu sein. Zu den veröffentlichten Nachrichten hüllt sich Paco bislang in Schweigen.

Zu den Vorwürfen, die die beiden anderen in einem inzwischen gelöschten Interview mit "Blitzlichtgewitter" äußerten, meldete sich Paco bereits gestern Abend. Der ehemalige Soldat gilt seit November 2023 als vergeben. Bei seiner Freundin soll es sich um die YouTube-Bekanntheit Isabel Kraus handeln. Kein Wunder also, dass er die Behauptungen der Damen nicht auf sich sitzen lassen möchte: "Ich habe kein Snapchat. Wenn ihr den Eindruck habt oder wenn euch jemand erzählen will, dass ich hinter solchen Accounts stecke, meldet das bitte sofort. Antwortet nicht und lasst euch nicht auf solche Gespräche ein", wetterte er in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich freue mich auf ein weiteres Statement von euch beiden! Ich freue mich auf eure Beweisstücke! [...] Besonders freue ich mich darüber, dass sich mir ein juristischer Weg eröffnet hat."

Kathleen Glawe und Paco Herb

Paco Herb, Realitystar

Paco Herb, Realitystar