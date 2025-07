Machte Sarah mit Nicolas Cage wegen ihrer Mutter Schluss?

Nicolas Cage (61) hat kürzlich offenbart, warum seine kurze Romanze mit Sarah Jessica Parker (60) ein jähes Ende fand. Die beiden Schauspieler, die 1992 in der romantischen Komödie "Honeymoon in Vegas" gemeinsam vor der Kamera standen, hatten damals eine Beziehung. Doch ein gemeinsames Abendessen mit Sarahs Mutter im russischen Tea Room in New York soll alles verändert haben. "Ich glaube, ich habe den 'Mutter-Test' nicht bestanden", erklärte der Filmstar gegenüber E! News. Ob es an seiner blauen Motorrad-Lederjacke oder an seiner Sinusitis lag, könne er nicht genau sagen. Der Kontakt brach jedoch nach diesem Treffen ab, und Sarah meldete sich nicht mehr bei ihm.

Während Sarah in der Sendung "Watch What Happens Live" lediglich bestätigte, dass sie und ihr Kollege damals tatsächlich zusammen waren, gab sie keine weiteren Details preis. Auffallend ist jedoch, dass die Romanze in derselben Zeit stattfand, als sie ihren heutigen Ehemann Matthew Broderick (63) kennenlernte. 1992 begann die TV-Bekanntheit eine Beziehung mit Matthew – der Anfang einer jahrelangen Liebe. Die beiden heirateten 1997 und haben drei gemeinsame Kinder. Nicolas hingegen war fünfmal verheiratet, zuletzt mit Riko Shibata (30), mit der er 2021 den Bund der Ehe einging.

Doch trotz Familie und Karriereerfolg plagen Sarah bis heute immer wieder Selbstzweifel. Im Podcast "Call Her Daddy" berichtete die 60-Jährige vor einigen Wochen von einer besonders schweren Phase während ihrer Zeit bei Sex and the City. Nach einem verletzenden Zeitungsartikel über ihr Aussehen habe sie in Tränen aufgelöst Freunde angerufen. "Es fühlte sich so absichtlich an", sagte die Seriendarstellerin und zeigte sich tief getroffen von den öffentlichen Kommentaren zu ihrem Äußeren. Die Kommentare hätten an ihrem Selbstbewusstsein gezehrt und sie zeitweise an sich selbst zweifeln lassen.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Empire State Realty Trust, Leon Bennett/Getty Images for Neon Collage: Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage bei den Golden Globes, 2025

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live