Rapperin blamiert Conor McGregor mit seinen eigenen Dickpics

Conor McGregor (37), der als MMA-Kämpfer internationale Bekanntheit erlangte, steht erneut im Mittelpunkt eines Skandals: Die US-Rapperin Azealia Banks hat auf der Plattform X zwei intime Fotos veröffentlicht, von denen sie behauptet, sie ungefragt von Conor erhalten zu haben. Die Bilder, die mittlerweile aufgrund eines Richtlinienverstoßes gelöscht wurden, zeigen den Sportler entblößt und in expliziten Posen, darunter eine, bei der er Gewichte hebt. Azealia beschuldigt ihn der sexuellen Belästigung. Zudem soll Conor ihr gedroht haben, die Angelegenheit zu ihrem Wohl besser nicht publik zu machen.

Interessant ist jedoch, dass Azealia einräumte, dass sie und Conor seit 2016 mehrmals intime Fotos ausgetauscht hätten. Einen genauen Zeitraum, wann dies zuletzt geschah, nannte sie nicht. Trotz dieser Aussage bleibt die Behauptung im Raum stehen, dass die neuesten Fotos ohne Einwilligung an sie gesendet wurden. Conors Anwälte wollten sich laut The Economic Times zu den Anschuldigungen auf Nachfrage nicht äußern. Neben diesem Vorfall sorgte der Kämpfer kürzlich mit einem Foto für Aufsehen, das ihn in Florida beim innigen Kuss mit einer ihm unbekannten Frau zeigt – trotz seiner Verlobung mit Dee Devlin, mit der er seit 2020 verlobt und seit 2008 liiert ist.

In den letzten Jahren fiel Conor immer wieder durch negative Schlagzeilen auf statt durch sportliche Erfolge. Besonders schwer wiegt ein Urteil von November 2024, bei dem er in einem aufsehenerregenden Verfahren wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Schadensersatzzahlung von rund 250.000 Euro verurteilt wurde. Diese Ereignisse überschatteten seine MMA-Karriere und stellten seinen Ruf stark infrage. Für viele Fans und Beobachter bleibt unklar, ob Conor den sportlichen Comeback-Pfad noch einmal erfolgreich einschlagen kann. Fest steht: Angesichts der Schwere der Vorwürfe und der immer wieder aufkochenden öffentlichen Kritik wird sein weiterer Weg sowohl im Oktagon als auch abseits des Rings mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Azealia Banks und Conor McGregor

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler

