Total verliebt: Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln am Strand

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) genießen aktuell romantische Stunden am Strand und lassen ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram teilte das Model ein Video von sich und ihrem Ehemann, dem Tokio Hotel-Musiker. Das Paar posiert verliebt vor der traumhaften Kulisse aus Sand und Palmen. Heidi zeigte sich dabei in einem terrakottafarbenen Bikini, der perfekt ihre natürliche Schönheit unterstrich. Dazu trug sie ihre lockere Beach-Mähne, die durch den Wind und das Salzwasser charmant zerzaust war. "Ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies", schrieb sie zu dem Video. In einem zweiten Clip ist ein zärtlicher Kuss der beiden zu sehen.

Dass Heidi und Tom ihre Liebe gerne kreativ in Szene setzen, ist längst kein Geheimnis. Bereits im Mai sorgten sie bei ihren Followern für Schmunzeln, als Tom seiner Frau am Pool liebevoll Sonnencreme auftrug. Heidi trug damals einen knappen roten Bikini, während Tom mit einer Leoparden-Badeshorts und Basecap ebenfalls sommerlich gekleidet war. Neben Romantik und Spaß am Wasser dreht sich bei Heidi derzeit aber auch beruflich einiges: Nach ihrer Rückkehr als Moderatorin bei Project Runway ist die 52-Jährige wieder im Rampenlicht der Fashionwelt.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat weiß die Moderatorin genau, wie sie mit ihrem Look auftrumpft. Ihre neue Frisur, ein stylisher Pony mit lockeren Stufen, sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi mit dieser Frisur begeistert. Schon in der Vergangenheit setzte sie auf diesen Look, der anscheinend ein Favorit ihres Mannes Tom ist. Der Musiker, der sich immer wieder als großer Unterstützer seiner Frau zeigt, genießt sichtlich die gemeinsamen Momente – sei es auf professioneller Bühne oder bei entspannten Stunden am Strand. Ihre unbeschwerte Zweisamkeit und die Verbundenheit des Paares bezaubern dabei nicht nur die Fans, sondern untermauern auch die Harmonie in ihrem Leben.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Bikini am Pool in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025