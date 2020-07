Große Trauer um Bettina Gilois! Die Autorin schrieb unter anderem die Drehbücher für das US-amerikanisches Sportdrama "City of McFarland" und "Bessie" – ein Film über die Bluessängerin Bessie Smith. Auch am Drehbuch vom Streifen "Glory Road", der in Deutschland unter "Spiel auf Sieg" erschien, wirkte sie mit. Jetzt muss sich die Filmwelt von Bettina für immer verabschieden. Sie starb vier Tage vor ihrem 59. Geburtstag an den Folgen einer Krebserkrankung!

Wie eine Freundin der Verstorbenen laut The Wrap berichtet, starb sie im Alter von 58 Jahren am vergangenen Sonntag. Eine andere enge Vertraute, Robbie Brinkley, schrieb einen rührenden Nachruf auf die Filmschaffende auf Instagram. "Ich bin so traurig über die Nachricht, dass Bettina von uns gegangen ist. Sie war die talentierteste, preisgekrönte Schriftstellerin, eine begabte Rednerin und eine liebevolle Freundin. Sie wird schmerzlich vermisst werden", zeigte sich Robbie emotional.

Bettina befand sich kurz vor ihrem Tod mitten im Arbeitsprozess zu der Serie "Muscle Shoals", die von Johnny Depp (57) produziert wird. Für ihre Drehbucharbeit für "Bessie" mit Queen Latifah (50) in der Hauptrolle erhielt die 58-Jährige eine Emmy-Nominierung.

Getty Images Bettina Gilois und Christopher Cleveland, 2015

