Selena Gomez und Benny Blanco wollen in Montecito heiraten

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) stehen kurz davor, den Bund fürs Leben zu schließen. Nach ihrer Verlobung im Dezember 2024 soll das Paar, das seit Ende 2023 offiziell zusammen ist, im September in Montecito, Kalifornien, heiraten. Wie Insider der Daily Mail berichteten, wird die Hochzeit ein zweitägiges Event für Familie und enge Freunde sein. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem Taylor Swift (35), Travis Kelce (35) und Selenas Co-Stars aus der Serie Only Murders In The Building. Die Einladungen sind bereits verschickt und die Gäste wurden gebeten, für das Wochenende Übernachtungstaschen mitzubringen.

Montecito, bekannt als exklusive Enklave und Heimat von Stars wie Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40), ist auch nicht weit von dem Anwesen des Paares entfernt, das in Beverly Hills liegt. Die Wahl des Termins im Spätsommer wurde laut Quellen bewusst getroffen, da Selena im Herbst und Winter aufgrund von Premieren und der Award-Saison stark eingebunden sein wird. Auf die Frage, warum die Hochzeitsplanung so lange gedauert hat, erklärte Benny kürzlich in einem Podcast, dass beide beruflich sehr beschäftigt waren. Doch nun scheinen die Details, abgesehen von einigen Kleinigkeiten, geklärt zu sein.

Für Selena Gomez geht mit der Hochzeit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Nachdem es mit ihrer On-Off-Liebe Justin Bieber (31) nicht geklappt hat, machte Benny Ende 2024 Nägel mit Köpfen – und Selena Gomez sagte sofort Ja. Beide sind nicht nur beruflich äußerst erfolgreich, sondern teilen auch eine enge Verbindung zur Musikindustrie. Interessanterweise war Benny vor seiner Beziehung mit Selena eng mit Justin Bieber befreundet und produzierte mehrere seiner Hits. Dennoch wird nicht erwartet, dass Justin oder seine Frau Hailey (28) bei der Feier anwesend sein werden. Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Überraschungen die Hochzeit dieses Traumpaares bereithält.

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Mai 2025