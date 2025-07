Reboot: "Nachts im Museum" kommt zurück auf die Leinwand

Shawn Levy (56), bekannt als Produzent von Stranger Things und Regisseur von Kassenschlagern wie "Free Guy", "The Adam Project" und "Deadpool & Wolverine", wagt sich an eine Neuauflage seines Fantasy-Hits "Nachts im Museum". Diesmal soll jedoch alles anders werden: Ein Reboot ist in Planung, bei dem es weder ein Wiedersehen mit Ben Stiller (59) als Nachtwächter Larry Daley noch mit anderen bekannten Figuren der Originaltrilogie geben wird. Stattdessen kündigt Shawn eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren an, die erneut in einem Museum spielt. Das Drehbuch wird von Tripper Clancy geschrieben, einem erfahrenen Autor mit namhaften Projekten wie der Komödie "Stuber – 5 Sterne undercover" und der Serie "Die Hart".

Die ursprüngliche Trilogie von "Nachts im Museum" war ein Riesenerfolg und spielte weltweit rund 1,1 Milliarden Euro ein. Der Wunsch der Fans nach einer Fortsetzung blieb über die Jahre groß, doch Shawn entschied sich nach dem Tod von Robin Williams (✝63), der in den Filmen eine Hauptfigur spielte, bewusst gegen "Nachts im Museum 4". Stattdessen wurde 2022 ein Animationsfilm mit dem Titel "Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück" für Disney+ veröffentlicht, welcher lose an die Kinofilme anschloss. Das kommende Reboot wird jedoch keinen Bezug zu diesen vorherigen Geschichten haben. Der Filmemacher vertraut auf die Fähigkeiten von Tripper, mit dem er bereits bei weiteren Projekten wie einer neuen "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Version für Netflix zusammenarbeitet.

Ob Shawn Levy selbst bei dem neuen "Nachts im Museum"-Film Regie führt, ist fraglich. Der Regisseur hat derzeit alle Hände voll zu tun, denn er bereitet die Dreharbeiten zu seinem kommenden "Star Wars"-Film mit dem Arbeitstitel "Starfighter" und dem überraschenden Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) vor. Zurzeit laufen dort die Vorbereitungen auf Hochtouren, bevor es im August losgeht. Der Produzent, der in der Vergangenheit mit seinen humorvollen Fantasy-Abenteuern Publikum und Kritiker gleichermaßen begeisterte, zeigt mit diesem Reboot, dass er bereit ist, frische Wege einzuschlagen und ein neues Kapitel der magischen "Nachts im Museum"-Reihe zu eröffnen. Fans müssen sich jedoch noch gedulden, bis weitere Details zum Projekt bekannt werden.

ActionPress/20thCentFox/Courtesy Everett Collection Patrick Gallagher, Robin Williams, Ben Stiller und Rami Malek in "Nachts im Museum 3"

Getty Images Shawn Levy im Juli 2024

Getty Images Ben Stiller beim "Severance" Experience Event in New Jersey

