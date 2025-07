Uh la la: Shawn Mendes zeigt sein neues Tattoo

Shawn Mendes (26) hat seinen Fans einen spannenden Blick auf sein neues Tattoo gegeben. Der Sänger des Hits "Heart of Gold" zeigte sich am Morgen des 7. Juli oberkörperfrei, als er seine gelieferten Einkäufe vor der Haustür entgegennahm. Auf Bildern, die People Magazine vorliegen, stand der Künstler mit zerzausten Haaren und einem leicht verschlafenen Blick da – gut sichtbar auf seinem Oberbauch prangte sein neuestes Tattoo: ein majestätischer Adler. Das Kunstwerk stammt vom Tätowierer Kane Navasard, der das Motiv bereits im April auf Instagram präsentierte und schrieb: "Auf zu neuen Höhen – für meinen Bruder."

Für Shawn ist es nicht der erste Besuch im Tattoo-Studio – er ist bekannt für seine Vorliebe für kunstvolle Designs mit persönlicher Bedeutung. So griff er 2019 eine Fanidee auf und ließ sich einen filigranen Schmetterling mit floralen Details auf den Bizeps tätowieren. Ein weiteres Tattoo, der Buchstabe "A" hinter seinem Ohr, ist seiner jüngeren Schwester Aaliyah (21) gewidmet. Besonders wichtig scheint ihm das Zusammenspiel zwischen Bedeutung und Design zu sein – etwas, das er durch solche Entscheidungen immer wieder unterstreicht.

Ob beim Entgegennehmen von Einkäufen oder bei Wanderungen durch Los Angeles – Shawn weiß, wie er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Erst kürzlich genoss er einen Spaziergang durch den Griffith Park und beeindruckte dort mit seiner entspannten Ausstrahlung und seinem Mindset, das ganz im Zeichen eines positiven Lebensmottos steht. Gleichzeitig treibt der Musiker seine Karriere engagiert voran: Im August startet seine "On the Road Again"-Tour, die anlässlich des zehnten Jubiläums seines Albums "Handwritten" geplant ist. Mit dabei sind Künstler wie MARO, Lubiana und Eddie Benjamin (23), die Shawn in höchsten Tönen lobt.

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV EMAs, November 2024

Getty Images Shawn Mendes im November 2023

Getty Images Shawn Mendes, Sänger