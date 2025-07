Nanu: Donald Trump drängt sich auf Siegerfoto des FC Chelsea

Donald Trump (79) sorgte bei der Siegerehrung des Club World Cup in New Jersey für eine Überraschung. Am vergangenen Sonntag triumphierte der FC Chelsea mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Paris St. Germain, doch es war der US-Präsident, der den Spielern bei der Trophäenübergabe die Show stahl. Donald überreichte den Pokal an Chelseas Kapitän Reece James, blieb jedoch länger auf der Bühne, als geplant war. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte Donald zunächst beiseitegebeten, als Reece die Trophäe in die Höhe hob, doch dieser applaudierte noch einige Sekunden, bevor er schließlich die Bühne verließ.

Reece, Englands Nationalspieler und Verteidiger, zeigte sich laut BBC verwundert über die Situation. "Sie sagten mir, dass er die Trophäe überreichen und dann die Bühne verlassen würde", erklärte der Fußballer nach dem Spiel. "Aber er wollte bleiben. Er gratulierte mir und dem Team und sagte, wir sollten den Moment genießen." Auch Cole Palmer, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg beitrug, war überrascht von der Szene: "Ich wusste, dass er da sein würde, aber ich hatte keine Ahnung, dass er auf der Bühne stehen würde, während wir die Trophäe hochhoben. Ich war ein bisschen verwirrt."

Donalds Auftritt bei sportlichen Veranstaltungen sorgte schon früher für Gesprächsstoff, denn er ist bekannt für seine unkonventionellen Auftritte. Der ehemalige Reality-TV-Star und Geschäftsmann hat seine Liebe zu populären Ereignissen nie verheimlicht und nutzte diese in der Vergangenheit gern, um im Rampenlicht zu stehen. Seine anhaltende Präsenz während dieser feierlichen Siegerehrung zeigt einmal mehr, dass der amerikanische Präsident wenig überraschend auch abseits der politischen Bühne immer wieder gern im Mittelpunkt steht. Auch wenn seine Teilnahme offiziell nicht mehr als eine Höflichkeitsgeste hätte sein sollen, blieb sein unerwarteter Auftritt in aller Erinnerung.

Getty Images Donald Trump und der FC Chelsea bei der Siegerehrung des Fifa Club World Cups 2025 in New Jersey

Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino bei der Siegerehrung des Fifa Club World Cup 2025 in New Jersey

Getty Images Donald Trump, Mai 2025

