Ruby O. Fee hat mal in einem Möbeltransporter gelebt

Ruby O. Fee (29), die aus Filmen wie "Army of Thieves" bekannt ist, hat jetzt eine Anekdote aus ihrer Kindheit geteilt, die zeigt, wie unkonventionell ihre frühen Jahre waren. Die Schauspielerin wurde in Costa Rica geboren und verbrachte Teile ihrer Kindheit in Brasilien, bevor sie mit zwölf Jahren nach Deutschland zog. Dort lebte sie zunächst in einem Möbeltransporter. "Wir hatten da eine Wohnung drin in diesem Bus", erzählte Ruby im YouTube-Format "Hot Ones Germany".

Diese besondere Zeit scheint sie geprägt zu haben, auch heute fühlt sie sich mit dem Thema LKWs verbunden. Tatsächlich hat sie sich kürzlich dazu entschlossen, einen LKW-Führerschein zu machen. Die Begegnungen mit anderen Fahrern sorgten jedoch für Erstaunen. "Ich war beim Arzt, um meine Augen testen zu lassen und diese ganzen Check-ups zu machen [...] und da waren nur Trucker. Die haben mich alle angeguckt. So, was machst du denn hier?", berichtete sie amüsiert. Abseits vom LKW-Fahren widmet sie sich in ihrer Freizeit gerne dem Malen. Ihre Werke hält sie jedoch unter Verschluss und zeigt sie nur ungern anderen Menschen. Das Malen dient ihr vor allem zur Entspannung, wie sie erklärte.

Die außergewöhnliche Kindheitserfahrung ist nicht Rubys einzige unvergessliche Erinnerung aus ihrer Jugend. Zuvor hatte sie gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung bereits bekannt gegeben, dass sie als Kind auf einer Selbstversorger-Insel gelebt hat. Ruby, die zurzeit mit ihrem Partner Matthias Schweighöfer (44) im Netflix-Thriller "Brick" zu sehen ist, zeigt immer wieder, dass sie nicht nur durch ihre Schauspielkarriere glänzt, sondern auch eine Vielzahl einzigartiger Lebenserfahrungen mitbringt, die sie sowohl beruflich als auch privat prägen.

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee, Schauspielerin

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee im Brasilien-Urlaub

Getty Images Schauspieler Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Juli 2025