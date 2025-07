Wieso trägt Sophie Wessex ihren Ehering nicht immer?

Sophie (60), die Herzogin von Edinburgh, sorgte in den letzten Tagen für verwunderte Blicke: Die 60-Jährige wurde mehrfach ohne ihren Ehering und auch ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Bei ihrem Besuch des RHS Hampton Court Garden Festivals am 30. Juni fiel auf, dass sie ihre traditionellen Schmuckstücke nicht trug, während sie das Blumenfestival erkundete und in Begleitung von Schulkindern Eis genoss. Nur wenige Tage später überraschte die Herzogin erneut, als sie beim Groundswell Regenerative Agriculture Festival ihren funkelnden Verlobungsring wieder zur Schau stellte. Ihren Ehering hingegen ließ sie abermals zu Hause.

Warum Sophie ihren Ehering aktuell nicht konstant trägt, ist bisher unklar. Laut People Magazine könnte es praktische Gründe für das Fehlen geben. Während der Hitzewelle in Großbritannien könnte Sophie ihren Ehering vorsorglich weggelassen haben. Ebenso denkbar ist, dass das Schmuckstück zur Wartung bei einem Juwelier war. Auch andere Royals wie Prinzessin Kate (43) oder Herzogin Meghan (43) haben hin und wieder auf ihre romantischen Accessoires verzichtet. Als Grund wurden beispielsweise Reparaturen, stilistische Überlegungen oder gesundheitliche Gegebenheiten wie Schwellungen genannt. Sophie, bekannt für ihre Bodenständigkeit und ihren traditionellen Stil, scheint derartige Abweichungen von der Norm ähnlich entspannt zu handhaben.

Prinz Edward (61), der jüngere Bruder von König Charles III. (76) hielt 1998 um die Hand seiner Sophie an. Ihr Verlobungsring, ein elegantes Schmuckstück aus einem oval geschliffenen Diamanten, flankiert von zwei herzförmigen Steinen, wurde von der traditionsreichen Marke Garrard entworfen. Seit 1999 ist das Paar verheiratet. Seither trägt Sophie üblicherweise neben dem Verlobungsring ihren Ehering, einen traditionellen walisischen Goldring.

Andrew Milligan/PA Photos Herzogin Sophie, 2024

Getty Images Prinz Edward und Sophie am Tag vor ihrem 20. Hochzeitstag

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999