Deshalb folgte Barbara Wussow "Traumschiff" auf Fischerboot

Barbara Wussow (64), bekannt aus der erfolgreichen TV-Serie Das Traumschiff, hat eine bemerkenswerte Anekdote von ihrem Einstieg in die Serie geteilt. Während ihrer ersten Dreharbeiten 2017 wurde sie versehentlich auf die falsche Insel der Kapverden geflogen. Eigentlich sollte sie nach Sal Rei, stattdessen landete sie auf der Insel Sal. Gemeinsam mit ihrer Kostümbildnerin musste die Schauspielerin den Tag dort verbringen, bis schließlich ein älterer Herr mit einem kleinen Fischerboot erschien, um sie zum Schiff zu bringen.

Die Weiterfahrt zur "Amadea", wie das "Traumschiff" offiziell heißt, wurde zu einem Abenteuer, das Barbara noch lange in Erinnerung behalten wird. "Und dann ging es ins Meer hinaus in die Nacht. Ich sage: 'Wo fährt der mit uns hin? Der entführt uns jetzt, um Gottes Willen'", erinnerte sich der Serienstar gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ihr nächtlicher Trip auf dem kleinen Boot endete nach Turbulenzen schließlich mit dem Erreichen des Schiffs, das zu diesem Zeitpunkt nur im Schein eines kleinen Lichts am Horizont zu erkennen war. Eine Strickleiter wurde herabgelassen, damit Barbara an Bord klettern konnte. Ein Steward sprach ihr Mut zu: "Sie sind eine starke Frau, Sie schaffen das." Schließlich schaffte sie es an Bord und damit zu ihrem ersten Auftritt in der beliebten ZDF-Serie.

Die turbulente Ankunft inspirierte die Macher der Serie rund um Florian Silbereisen (43) und Daniel Morgenroth sogar dazu, eine ähnliche Szene ins Drehbuch aufzunehmen. Allerdings wurde diese unter anderen Bedingungen neu gedreht: am Hafen, bei Sonnenschein und ohne die mitreißenden nächtlichen Strapazen. Barbara, die nun seit Jahren als feste Größe im "Traumschiff"-Ensemble gilt, hat sich seitdem im Cast etabliert. Privat schätzt die Schauspielerin es, Geschichten zu teilen und ungezwungen von besonderen Momenten ihres Lebens zu berichten, was sie bei Fans und Kollegen gleichermaßen beliebt macht. Seit 1990 ist sie mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.

Dirk Bartling / ZDF Barbara Wussow, "Das Traumschiff"-Darstellerin

ZDF / Dirk Bartling. Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth und Barbara Wussow in der Traumschiff-Oster-Episode

Getty Images Albert Fortell und Barbara Wussow, Schauspieler