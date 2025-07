Deshalb hielt Dolly Parton ihre Ehe mit Carl Dean privat

Dolly Parton (79) hat in Khloé Kardashians (41) Podcast "Khloé in Wonderland" über ihr Eheleben mit Carl Thomas Dean gesprochen. Die Sängerin, die 58 Jahre mit ihrem Partner verheiratet war, verriet, warum sie ihre Beziehung weitgehend privat hielt. Carl, der im März im Alter von 82 Jahren verstarb, habe das Rampenlicht gemieden und sich vor allem als Einzelgänger bezeichnet. "Als wir frisch verheiratet waren, war klar, dass er solche Events nicht mochte, also ließ ich ihn in Ruhe", erklärte Dolly. Die beiden hätten sich auf ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten perfekt abgestimmt und in Ruhe miteinander gelebt.

Die beiden hatten ein Leben voller Harmonie, obwohl sie in vielen Dingen unterschiedlich waren. "Wir waren einfach wunderbar kompatibel", betonte die Sängerin im Gespräch. Carl habe großen Wert auf Privatsphäre gelegt, was für Dolly, trotz ihres Ruhms, sehr gut passte. Sie erinnerte sich daran, wie Carl einmal Fans gegenüber beim Rasenmähen scherzte: "Sehe ich aus wie Dolly Partons Mann?" Trotz dieser Distanz zur Öffentlichkeit zeigte er stets Stolz auf seine Frau.

Die Trauer über den Verlust von Carl ist für Dolly nach über 60 Jahren gemeinsamer Zeit allgegenwärtig. Die Veränderung ihrer Gewohnheiten stellt eine große Herausforderung dar. Ihre Liebesgeschichte begann in jungen Jahren, als sie Carl an einem Waschsalon in Nashville traf. Die beiden bauten ein Leben auf, das von Intimität und Respekt geprägt war. Heute zieht sich Dolly bewusst zurück, um die gemeinsamen Erinnerungen zu ehren.

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton, Sängerin